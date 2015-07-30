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Ekonomi

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 6,9'a yükseltti

Merkez Bankası Gıda enflasyonu beklentisini de yüzde 9'dan yüzde 8'e revize edildii

30 Temmuz 2015 14:11

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2015 yıl sonu enflasyon tahminini yukarı yönlü revize etti. TCMB TÜFE tahminini yüzde 6.8'den yüzde 6.9'a çıkardı. Gıda enflasyonu beklentisi ise yüzde 9'dan yüzde 8'e revize edildi.

Bloomberg'de yer alan habere göre, MB Başkanı Erdem Başçı, 2015 yılı 3. enflasyon raporunu açıkladı. Başçı faiz politikasını ilişkin önemli de açıklamalarda bulundu.

Başçı "faiz koridorunun daraltılması gerekilebilir. Faiz politikasını kademeli bir şekilde sadeleştireceğiz. Bunu Ağustos'ta yapacağız, teknik bir ayarlama olacak" diye konuştu. Sözlü yönlendirmeyi gözden geçirmelerinin söz konusu olabileceğini ifade eden Başçı, Fed'in çok önemli iletişim adımları attığını söyledi.

Başçı para politikasına ilişkin şunları söyledi: "Normalleşme konusunda biz artık hazırız. Normalleşme kaygısı artık kendisini normalleşme arzusuna bırakabilir."

Fed'in Eylül'de yapabileceği ifade edilen faiz artışına ilişkinde değerlendirmelerde bulunan Başçı "Eylül ayında muhtemel olan bir Fed faiz artışı ile ilgili olarak kimsenin endişe duymasına gerek yok" dedi.

Enflasyona da değinen MB Başkanı, çekirdek enflasyonun büyük ölçüde döviz kuru nedeniyle yükseldiğini ifade etti. Başçı "TL'deki değer kaybı enflasyon düşüşünü sınırladı" dedi.

Başçı "Enflasyon görünümünde henüz belirgin bir iyileşme görülmediEnflasyonun orta vadede hedefe ulaşacağını öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

Başçı açıklamada, küresel piyasalardaki oynaklığın 2015'in ikinci çeyreğinde devam ettiğini ifade ederek, Avrupa ekonomisinde toparlanma belirtileri olduğunu ifade etti.

Gelişmiş ülkelerde faiz oynaklığının yüksek seviyeler ulaştığını belirten TCMB Başkanı, gıda ve enerjideki oynaklığa bağlı temkinli duruşun sürdüğünü ve sıkı likiditenin uygulandığını söyledi.

Başçı "Temkinli duruşumuza bağlı olarak getiri eğrisi yataya yakın seyrini sürdürdü" diye konuştu.

İktisadi faaliyetin Nisan ayından ortaya koydukları rapora göre daha güçlü bir seyir izlediği kaydeden, iç tüketimin istihdam artışı kaynaklı olduğunu belirtti.

 

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