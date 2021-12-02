Merkez Bankası'ndan kritik toplantı

Merkez Bankası, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın görevinden ayrılması ve yerine yardımcısı Nurettin Nebati'nin atanması ve yüksek döviz kurlarına müdahale için rezerv satışı gibi gündemlerin ardından bugün yerli ve yabancı yatırımcılarla toplantı yapacak.

Merkez Bankası, yerli yatırımcılarla 11.00'da yabancı yatırımcılarla ise 16.00'da görüşecek.

Bugünkü toplantıda da döviz piyasasına yapılan doğrudan müdahalenin ayrıntıları öğrenilmeye çalışılacak. Bloomberg HT’nin edindiği bilgiye göre, Merkez Bankası’nın 7 yıl sonra gelen ilk müdahalesinde işlem büyüklüğü spot ve vadeli piyasa toplamında yaklaşık 1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Yatırımcı toplantılarında Merkez Bankası'nın yeni adımının yanı sıra enflasyon görünümü, yeni ekonomi politikası da konuşulan başlıklar arasında yer bulacak.

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