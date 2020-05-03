Merkez Bankası verisi tartışma yarattı: Vatandaş dolar mı satıyor, parasını bankadan mı çekiyor?

Ekonomist Erkin Şahinöz, vatandaşların döviz mevduatlarının 24 Nisan haftasında gerilediğine dikkat çekerek Twitter'da "Vatandaş bankalardaki döviz mevduatlarını son birkaç haftada 8,4 milyar dolar azalttı. Vatandaş olmasaydı kur ne olurdu acaba?" yorumunu yaptı.

Merkez Bankası'nın Haftalık Banka ve Para İstatistikleri’na göre yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatları 24 Nisan ile biten haftada 326 milyon dolar azalarak, 195 milyar 516 milyon dolardan, 195 milyar 190 milyon dolara gerilemişti.



Erkin Şahinöz, enflasyon yüzde 12 iken bankaların tasarruf sahibine yüzde 10 mevduat faizi verdiğine de dikkat çekerek, "Umarım faiz takıntısı bu eğilimi tersine döndürmez!" dedi.



"Bankadan mı çekiyor?"



Şahinöz'ün yorumuna Twitter'dan cevap veren ekonomist Atillla Yeşilada ise yerleşiklerin döviz mevduatındaki azalmanın bankalardaki dövizlerin çekilmesinden kaynaklanıp kaynaklanmadığını sordu. Yeşilada, "Acaba TL'ye mi dönüyor, bankadan mı çekiyor?" dedi.



Merkez Bankası'nın verilerine göre bankalarda bulunan toplam yabancı para mevduatı 24 Nisan haftasında 1 milyar 296 milyon dolar geriledi. 17 Nisan ile biten haftada 224 milyar 948 milyon dolar olan yabancı para mevduatları 24 Nisan ile biten haftada 223 milyar 652 milyon dolar oldu.