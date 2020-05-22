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Ekonomi

Merkez Bankası swap ihalelerinin limitini artırdı

22 Mayıs 2020 18:17

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) bugün bankalara gönderdiği talimatla, Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap Piyasası'nda geleneksel yöntemle gerçekleştirilen swap ihalelerinin limitini yüzde 40’tan yüzde 50'ye çıkardı.

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