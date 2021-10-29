"Merkez Bankası, siyasi talimata uyup enflasyon cinini şişeden çıkardı"

Gelecek yıl enflasyonun yüzde 30’ları bulacağını öngören Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kamil Yılmaz, “Merkez Bankası’nın siyasi kanattan gelen talimata uyup faiz indirmekle enflasyon cinini şişeden çıkardı. O cini tekrar şişeye geri sokmak çok zor olacak, özellikle sabit gelirli halk büyük sıkıntı çekecek” dedi.

Yılmaz, faiz indirimlerinin üretkenlik üzerinde bir etkisi olmasının mümkün olmadığını anlattı.

Sözcü'den Mehtap Özcan Ertürk'ün haberine göre Merkez Bankası faizi indirdikçe TL'nin değer kaybetmeye devam edeceğini öngören Yılmaz, kurdaki artış sonucunda Türk mallarının dolar cinsinden biraz ucuzlayabileceğini, bunun da ihracatı biraz artırabileceğini, ancak cari açık azalma eğilimine girse de bunun kesinlikle kalıcı bir etkisinin olmayacağını söyledi.

"Kurdaki artış, enflasyonun daha da artmasına yol açacak"

Son dönemdeki ihracatta gözlenen artışın ana nedeninin TL'nin değer kaybı olmadığının da altını çizen Yılmaz, “Biraz etkisi olsa da, asıl etki dünya ticaretindeki hızlı artıştan ve Çin'den mal sevkiyatında yaşanan gecikmelerden dolayı özellikle Avrupalı şirketlerin alternatif üretim kaynakları arayışından kaynaklanıyor. Covid-19 sonrası yaşanan talep artışının ve arz zincirindeki aksamanın normale dönmesiyle bu etki de kaybolacaktır” dedi.

Yılmaz, şöyle devam etti: “Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonucunda yaşanan kurdaki artış, Türkiye'de enflasyonun daha da artmasına yol açacak. Kurdaki artış ara mal ve hammadde ithalatına bağımlı olan Türkiye'de üretim maliyetlerini hızla artıracaktır. Hali hazırda 12 aylık üretici enflasyonu yüzde 45; son dönemdeki kur artışlarının ardından bunun daha da artması kaçınılmaz. Ekonominin yüzde9-10 büyüdüğü bir ekonomide üretici fiyat artışları perakende fiyatlarına daha kolay yansıtılacak ve tüketici enflasyonu da hızlanarak artacak.”

"Sabit gelirli halk büyük sıkıntı çekecek"

Merkez Bankası'nın siyasi kanattan gelen talimata uyup faiz indirmekle enflasyon cinini şişeden çıkarmış olduğunu ifade eden Yılmaz, “O cini tekrar şişeye geri sokmak çok zor olacak, özellikle sabit gelirli halk büyük sıkıntı çekecek. Yüksek enflasyon ortamında politika faizini indirmek, popülist ekonomi politikasıdır. Ülke hızla seçim hattı sathına doğru ilerliyor. Piyasalar da giderek seçimin yaklaşacağı ve popülizm yoğunluğunun giderek artacağını fiyatlıyor” dedi.