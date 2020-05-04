Merkez Bankası rezervinden 65.7 milyar dolar kayıp

Merkez Bankası döviz rezervlerindeki gelişmeleri Sözcü’ye değerlendiren eski bankacı Kerim Rota, 2019 yılından bu yana net rezervde 66.7 milyar dolarlık artış görülmesi gerektiğini ancak bilançonun sadece 900 milyon dolarlık artışa işaret ettiğini belirterek, “Dile kolay 15 ayda (Ocak 2019- Mart 2020) 65.7 milyar dolar harcanmış” dedi. Sözcü, aradaki 65.7 milyar doların, TL’yi desteklemek için yapılan müdahalelerde harcandığı şüphesine dikkat çekti.

"Evini satıp kiracı çıkmaktan farksız"

Kerim Rota, MB'nin “kendi malı” olan dövizi satarak, swap yoluyla gecelik veya haftalık vadede emanet gelen yani borçlanılan dövizi net rezerve ilave ettiğini söyleyerek, “Böylece net rezervdeki kayıp da telafi edilmiş oluyor. Bir nevi oturduğun evi satıp yeni ev sahibine kiracı olmaktan farkı yok” yorumunu yaptı.



