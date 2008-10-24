Merkez Bankası piyasaya giriyor

Merkez günlük olarak 50 milyon dolara kadar satış yapacak. Eğer oynaklık durulmazsa Merkez Bankası bu kez doğrudan müdahale hakını kullanacak.



Merkez Bankası'nın bu kararının ardından bankalararası piyasada 1.7060 YTL olan dolar kotasyonları bir anda 1.69'un altına geriledi.



Merkez Bankası önceki gün döviz satış ihaleleriyle dolara müdahale edileceği sinyalini vermişti.



Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, son dönemde uluslararası kredi piyasalarında yaşanan sorunlar nedeniyle küresel finans sektörünün güvenilirliğine ilişkin kaygılar oluştuğu ve bu gelişmelerin global likidite akışını olumsuz etkileyerek özellikle ABD doları likiditesine olağanüstü bir talep doğurduğuna işaret edildi.



Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



Son günlerde döviz piyasasında derinliğin kaybolmasına bağlı olarak sağlıksız fiyat oluşumları gözlendiğinden, uygulanmakta olan dalgalı döviz kuru rejimi ile çelişmeyecek şekilde döviz kurlarının piyasada belirlenmesi ilkesi çerçevesinde Merkez Bankası piyasaya bugünden itibaren döviz satım ihaleleri yoluyla döviz likiditesi sağlamaya karar vermiştir.



İhalelerde satımı yapılacak döviz tutarı günlük 50 milyon ABD doları olarak belirlenmiş olup, gerekli görülen günlerde ihalelerdeki satım tutarı artırılabilecektir. Önümüzdeki dönemde döviz piyasası gelişmelerine bağlı olarak günlük ihale tutarlarında önceden duyurularak değişiklik yapılabileceği gibi, gerek duyulursa ihaleler durdurulabilecektir.



Ayrıca, döviz satım ihalelerinin döviz piyasasındaki likidite ihtiyacını tam olarak karşılamadığı, ihalelere rağmen likidite azalmasına bağlı olarak oluşacak spekülatif davranışlar sonucunda kurlarda aşırı dalgalanma gözlenmesi halinde ise her zaman olduğu gibi Merkez Bankası doğrudan döviz satım müdahalesinde bulunabilecektir."





