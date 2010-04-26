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Ekonomi

Merkez Bankası piyasadan dolar çekecek

Merkez Bankası, yabancı para yükümlülüklerde yüzde 9 olan zorunlu karşılık oranını yüzde 9.5'e çıkardı.

26 Nisan 2010 03:00

T24 - Merkez Bankası, yabancı para yükümlülüklerde yüzde 9 olan zorunlu karşılık oranını yüzde 9.5'e çıkardı. Merkez Bankası bu şekilde piyasadan 700 milyon dolara yakın bir parayı çekmiş olacak.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Merkez Bankasının “Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği” yer aldı. Buna göre, banka, Türk parası yükümlülüklerde yüzde 5 olan zorunlu karşılık oranını değiştirmezken, yabancı para yükümlülüklerde yüzde 9'dan yüzde 9,5'e çıkardı. Tebliğ, 30 Nisan 2010 tarihli zorunlu karşılık cetvelinden geçerli olmak üzere bugünden itibaren yürürlüğe girdi.


Ne anlama geliyor?

Zorunlu karşılık oranı, bankaların kendilerine mevduuat olarak yatırılan paranın ne kadarını Merkez Bankası'nda tutmak zorunda olduklarını gösteren bir oran. Merkez Bankası bu oranı piyasadaki likiditeyi dengelemek için kullanıyor. Zorunlu karşılık oranlarının düşürülmesi durumunda karşılık olarak ayrılan para düşeceği için kalan para piyasaya gidiyor ve piyasadaki likiditeyi artırıyor.

Zorunlu karşılık oranlarının yükseltilmesi ise piyasadaki parayı çekip azalmasına neden oluyor.

Banka'nın bugünkü hamlesinin piyasadaki dolar miktarını azaltıp dolara destek olması bekleniyor. Ancak kurlar karara rağmen halen 1.48 TL'nin altında seyrediyor.


Krizde de kullanmıştı

Merkez Bankası zorunlu karşılık silahını kriz dönemlerinde de kullanmıştı. Türk parası ve dolardaki zorunlu karşılık oranlarını düşüren Merkez Bankası, bu şekilde piyasadaki para miktarının artmasını sağlamıştı.


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