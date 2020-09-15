Merkez Bankası 'örtülü adımlarla' sıkılaştırmaya gitmişti, kredi ve mevduat faizleri bir ayda ne kadar arttı?

Merkez Bankası’nın politika faizini yükseltmeden bankalara sağlanan fonlama maliyetini artırmasıyla hem kredi hem de mevduat faizlerinde bir ayda yaklaşık 4 puan artış yaşandı.
Merkez Bankası’nın yükselen döviz kurlarına karşılık başlattığı sıkılaştırma adımlarında örtülü faiz artırımına gidildi. Açık piyasa işlemleriyle bankalara sağlanan fonlamanın ortalama maliyeti bir ay içinde yüzde 10.29’a yükseldi. Bu durum kredi ve mevduat faizlerine de yansıdı.
- Ağustos ayı başında 7 Ağustos’ta yüzde 9.38 olan konut kredisi faizi 4 Eylül’de yüzde 13.80’e çıktı.
- İhtiyaç kredisi faizi 7 Ağustos’ta yüzde 13.41’den 4 Eylül haftasında yüzde 18.12’ye yükseldi.
- Araç kredilerinde 7 Ağustos haftasında ortalama kredi yüzde 12.42’yken, 4 Eylül haftasında kredi faizleri yüzde 16.57’ye çıktı.
- Mevduat faizi Ağustos haftasında yüzde 7.34’e yükselmişti, düzenli olarak artan faizler 4 Eylül haftasında 4 Eylül haftasında yüzde 9.22 çıktı.