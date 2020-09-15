Merkez Bankası 'örtülü adımlarla' sıkılaştırmaya gitmişti, kredi ve mevduat faizleri bir ayda ne kadar arttı?

Merkez Bankası’nın politika faizini yükseltmeden bankalara sağlanan fonlama maliyetini artırmasıyla hem kredi hem de mevduat faizlerinde bir ayda yaklaşık 4 puan artış yaşandı.

Merkez Bankası’nın yükselen döviz kurlarına karşılık başlattığı sıkılaştırma adımlarında örtülü faiz artırımına gidildi. Açık piyasa işlemleriyle bankalara sağlanan fonlamanın ortalama maliyeti bir ay içinde yüzde 10.29’a yükseldi. Bu durum kredi ve mevduat faizlerine de yansıdı.