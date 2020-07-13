Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisi yükseldi

Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisini açıkladı. Geçen ay 6,99 lira olan dolar beklentisi 7,02 liraya, yüzde 9,54 olan enflasyon beklentisi ise yüzde 10,22'ye yükseldi.

Merkez Bankası (TCMB) temmuz ayı beklenti anketi sonuçlarını açıkladı. Cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 6,99 TL iken, bu anket döneminde 7,02 TL’ye yükseldi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 7,22 TL iken, bu anket döneminde 7,26 TL olarak revize edildi.

Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 9,54 iken, bu anket döneminde yüzde 10,22’ye yükseldi.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,03 iken, bu anket döneminde yüzde 9,33 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek yüzde 8,38 olarak gerçekleşti.