Merkez Bankası’nın faiz kararı öncesi dolar ne kadar?

Dolar/TL Ağustos 2020’den beri ilk kez 6.9’a kadar geriledikten sonra 7.0680’e kadar yükseldi. Kurdaki yükseliş tam olarak kalıcı olmadı ve kur bu sabah güne 7 seviyesinin hemen altında başladı. Saat 10.30 itibarıyla dolar 6.97 civarında seyrediyor. Piyasaların gözü bugün saat 14.00’te açıklanacak faiz kararında.

TCMB’den genel beklenti politika faizinin bugün yüzde 17 seviyesinde sabit bırakılması yönünde. Azınlık beklentilerde ise faiz artışı yer alıyor.

Enflasyonun önümüzdeki aylarda mevcut yüzde 14.97’den yükselişini nisana kadar sürdürmesi ve sonra düşüşe geçmesi bekleniyor. Enflasyondaki yükselişin TCMB’yi yeni bir faiz artışına götürüp götürmeyeceği ve bu artışın şubatta gerekli olup olmayacağı piyasa açısından net değil.

TCMB ise son dönemde uzun vadede enflasyona odaklı sıkı para politikasını “kararlılıkla uzun bir müddet” sürdüreceğini, “piyasanın önünde” hareket edeceğini ve gerekirse “ilave parasal sıkılaşma” yapabileceğini belirtiyor.

Bu kapsamda piyasalar TCMB’nin Para Politikası Kurulu (PPK) karar metninde yaptığı değişiklikleri de önümüzdeki dönem politika bileşimini tahmin etmek için kullanacaklar. Piyasalar sadece olası bir faiz artışını değil yılın sonuna doğru beklenen indirimlerin de zamanlamasını anlamak için TCMB söylemlerini son dönemde daha yakından takip ediliyor.