Merkez Bankası'nın faiz artırımı kararının ardından dolar düşüşe geçti

Merkez Bankası'nın 200 baz puanlık faiz artışı kararının ardından döviz kurlarında düşüş yaşanıyor. Dolar/TL 7,62 seviyelerinden 7,55 çekilirken Euro/TL 9,33'ten 9,22'ye geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Aralık ayı politika toplantısında 200 baz puan faiz artırdı. Bir hafta vadeli repo ihalelerinin faizi yüzde 17'ye yükseldi. Beklentilerin üzerinde faiz artışına giderek politika faizini 200 baz puan artırdı ve böylece son üç toplantıdaki artış oranı 875 baz puana ulaştı.

Karar öncesinde sakin bir seyir izleyen dolar/TL, faiz artırımının ardından düşüşe geçti.

Dolar/TL 7,62 seviyelerinden ilk tepki olarak 7,55'e geriledi. Euro/TL ise 9,22 düzeyine indi.