Merkez Bankası net rezervleri 7,5 milyar dolara geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) net döviz rezervlerindeki gerileme devam ediyor. TCMB verilerine göre bir önceki hafta 7,9 milyar dolar olan net rezervler, 14 Ocak haftasında 7,5 milyar dolara geriledi.

Brüt rezervlerde ise artış gözlemlenirken, 14 Ocak haftasında brüt rezervler 10,9,55 milyar dolara yükseldi. Bir önceki hafta bu rakam 109,45 milyar dolardı.

Swaplar dışarıda tutulduğunda net döviz rezervinin eksi 56,9 milyar dolara düştü. Bir önceki hafta bu rakam eksi 56,7 milyar dolardı.