Merkez Bankası net rezervleri 1,6 milyar dolar azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini yayımladı. Buna göre TCMB net döviz rezervleri 25 Şubat'la son bulan haftada 1,61 milyar dolar azalışla 18,2 milyar dolara geriledi. Bir önceki hafta net rezervler 19,8 milyar dolar seviyesindeydi.

TCMB brüt rezervleri ise söz konusu haftada 2,5 milyar dolar düşüş gösterdi. Geçtiğimiz hafta 72 milyar 782 milyon dolar olan brüt rezervler 25 Şubat haftasında 70,2 milyar dolara geriledi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 715 milyon dolar artarak 41 milyar 229 milyon dolardan 42 milyar 944 milyon dolara çıktı.

Böylece TCMB toplam rezervleri bir önceki hafta 114 milyar 848 milyon dolarken 113 milyar 144 milyon dolar oldu.

Reuters Haber Ajansı, bankacılık kaynaklarından edindiği bilgilere göre TCMB'nin Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından Türk Lirası'ndaki kayıpları önleyebilmek için geçtiğimiz hafta 4 milyar dolar sattığını aktarmıştı. Reuters'ın haberinde TCMB'nin net rezervlerinde 1 milyar dolar azalma olabileceği tahmin edilmişti.

TIKLAYIN: Reuters: TCMB, lirayı desteklemek için geçen hafta 4 milyar dolar sattı