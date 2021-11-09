Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı açıklaması

Merkez Bankası (MB) zorunlu karşılık oranlarında değişikliğe gitti. Döviz cinsi mevduat için zorunlu karşılık oranı tüm vadelerde 200 baz puan artırıldı. TL zorunlu karşılıkların altın cinsinden tesis edilmesinde üst limit yüzde 15'ten yüzde 10'a düşürüldü.

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Merkez Bankası'nın Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Döviz cinsi mevduat için zorunlu karşılık oranı tüm vadelerde 200 baz puan artırıldı. Türk Lirası zorunlu karşılıkların altın cinsinden tesis edilmesinde üst limit yüzde 15'ten yüzde 10'a düşürüldü. Söz konusu oran 1 yıl ve daha uzun vadelerde ise yüzde 19 olarak belirlendi. Zorunlu karşılık oranları kıymetli maden depo hesaplarında vadesiz, ihbarlı ve 1 yıla kadar tüm vadeler için yüzde 24'ten yüzde 26'ya, 1 yıl ve daha uzun vadelerde ise yüzde 20'den yüzde 22'ye yükseltildi. Müstakrizlerin fonları kapsamında yabancı para yükümlülükler için zorunlu karşılık oranı da 200 baz puan artırılarak yüzde 25'e çıkarıldı. Yabancı para diğer yükümlülükler için zorunlu karşılık oranlarında ise değişikliğe gidilmedi.

Merkez Bankası'ndan açıklama geldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) zorunlu karşılık düzenlemesine ilişkin yapılan açıklamada, "Türk lirası zorunlu karşılıkların standart altın cinsinden tesis edilmesi imkânı azami oranı yüzde 15'ten yüzde 10'a düşürülmüştür. Söz konusu imkân kademeli olarak azaltılarak sonlandırılacaktır" denildi.

Merkez Bankası'ndan Zorunlu Karşılıklar hakkında açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, zorunlu karşılık düzenlemesinde değişikliğe gidildiği hatırlatılarak "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda, parasal aktarım mekanizmasının etkinliğinin artırılması için zorunlu karşılık düzenlemesinde değişikliğe gitmiştir. Türk lirası zorunlu karşılıkların döviz ve standart altın cinsinden tesis edilmesi imkânları daha önce atılan adımlarla kademeli olarak azaltılmış ve 1 Ekim 2021 tarihinde Türk lirası zorunlu karşılıkların döviz cinsinden tesis edilmesi imkânı sonlandırılmıştı. Bu defa, Türk lirası zorunlu karşılıkların standart altın cinsinden tesis edilmesi imkânı azami oranı yüzde 15'ten yüzde 10'a düşürülmüştür. Söz konusu imkân kademeli olarak azaltılarak sonlandırılacaktır" ifadeleri kaydedildi.

Yabancı para mevduatı/katılım fonuna uygulanan zorunlu karşılık oranları

Yapılan değişikliklerin 28 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olacağı belirtilen açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı:

"Ayrıca, yabancı para mevduat/katılım fonuna uygulanan zorunlu karşılık oranları tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırılmıştır. Alınan bu kararlarla, Türk lirası cinsinden zorunlu karşılık tesislerinin yaklaşık 7,4 milyar TL, yabancı para cinsinden zorunlu karşılık tesislerinin ise yaklaşık 3,8 milyar ABD doları karşılığı tutarında artması öngörülmektedir. Söz konusu değişiklikler, tesisi 12 Kasım 2021 tarihinde başlayacak olan 28 Ekim 2021 tarihli yükümlülük döneminden itibaren geçerli olacaktır."

Resmî Gazete'deki karar için tıklayın.