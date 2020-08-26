Merkez Bankası'ndan yeniden geleneksel repo ihalesi, ortalama basit faiz yüzde 11.25

Merkez Bankası sıkılaştırma adımları kapsamında geleneksel yöntemle açtığı repo ihalesinde ortalama yüzde 11.25 basit faizden 10 milyar TL verdi.

Repo ihalesine 41.45 milyar TL teklif geldi. Merkez Bankası bugün de yüzde 8.25 seviyesindeki politika faizinden bir hafta vadeli repo ihalesi açmadı. Banka 7 Ağustos'tan bu yana bu faizden bir hafta vadede fonlama sağlamıyor. Bunun yerine faizin bankaların teklifleriyle oluştuğu geleneksel yöntemli repo ihalelerini kullanıyor ve ortalama fonlama maliyetini artırma yoluna gidiyor.

Merkez Bankası’nın piyasaya sağladığı ortalama fonlama maliyeti 16 Temmuz'da politika faizinin 90 baz puan altına yani yüzde 7.34'e kadar gerilemişti. Merkez Bankası sıkılaştırma adımlarıyla fonlama maliyetini dün itibarıyla yüzde 9.67'ye yükseltti.

Merkez Bankası gecelik vadede piyasalara yüzde 9.75 faizle fonlama yaparken, bu ihale ile bir haftadan uzun vadede verdiği fonlama 10 milyar TL artarak 150 milyar TL’ye yükselecek.

Merkez Bankası’nın piyasaya sağladığı net fonlama dün itibarıyla 238.1 milyar TL seviyesindeydi.

Geç likidite penceresini kullandırmıştı

Dolar dün 7.40 seviyesinin eşiğine gelirken Merkez Bankası uzun zamandır ilk defa bazı bankalar için geç likidite penceresi imkanı ile yüzde 11,25 maliyetle kaynak kullandırmıştı.

Geç likidite penceresinin faiz oranı, Merkez Bankası’nın politika faizi olan yüzde 8.25’in üzerinde bulunuyor. Merkez Bankası bankalara politika faiziyle para vermeyince bankalar daha yüksek faizli geç likidite penceresi ve diğer kanallara yöneliyor. Bu politika “örtülü faiz artırımı” olarak adlandırılıyor.