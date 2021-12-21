Merkez Bankası'ndan ihracatçı ve ithalatçılar için TL uzlaşmalı vadeli döviz satışı duyurusu

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), ihale yoluyla ihracat ve ithalatçılara yönelik TL uzlaşmalı vadeli döviz satışının duyurusunu yaptı. Banka, satış ihalelerinin takviminin daha sonra açıklanacağını kaydetti.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklama şöyle:

"İhracatçı ve ithalatçı firmalara kur riskini yönetebilmeleri amacıyla, Bankamız nezdinde ihale yoluyla ve Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında (VİOP) TL uzlaşmalı vadeli döviz satışı gerçekleştirilecektir.

1 ve 3 ay vadeli olarak gerçekleştirilecek TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin takvim kamuoyu ile ayrıca paylaşılacak olup firmalar söz konusu ihalelere bankalar aracılığıyla katılım sağlayabilecektir.

Ayrıca, ihracatçı ve ithalatçı firmalar VİOP’ta gerçekleştirilecek vadeli döviz alım taleplerini bankalar aracılığıyla Döviz Piyasaları Müdürlüğü’ne iletebilecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur."

Ne olmuştu?

Dün Kabine Toplantısı'nın ardından konuşan Erdoğan ekonomide yeni finansal araçların devreye alınacağını ve TL mevduat sahiplerine kur farkının ödeneceğini açıklamıştı. Erdoğan söz konusu finansal aracı şu sözlerle anlattı:

"Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak. Kur getirisi mevduat kazancının üstünde ise aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek"

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