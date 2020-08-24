Merkez Bankası'ndan "Gerekirse repoyla daha az para verip daha da sıkılaştırırım" mesajı

Merkez Bankası, Borsa İstanbul repo pazarında yapılan fonlamanın gerektiği zamanlarda azaltılabileceğini açıkladı. Açıklama, Merkez Bankası’nın arka arkaya attığı parasal sıkılaştırma adımlarının bir yenisi olarak değerlendirildi.

Dünya'nın haberine göre Merkez Bankası, haftanın ilk günü 10 milyar TL tutarında, faizi bankaların teklifiyle belirlenen “geleneksel yöntemli” repo ihalesi düzenledi. Repo ihalesinin vadesi 23 Eylül olarak belirlendi.

Merkez Bankası şu açıklamayı yaptı:

“Önümüzdeki dönemde de ihtiyaç duyulan günlerde geleneksel repo ihalelerine devam edilebilecek olup ihalelere ilişkin detaylar veri platformları aracılığıyla paylaşılacaktır.

Ayrıca, likidite yönetimi çerçevesinde geleneksel repo ihalelerinin payının artmasıyla birlikte gerekli görülen günlerde Borsa İstanbul bünyesindeki repo pazarlarında TCMB tarafından yapılan fonlama tutarı azaltılabilecektir.”