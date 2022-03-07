T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan KİT'lere rekor döviz satışı

TCMB, KİT'lere şubatta 5,4 milyar dolar sattı

07 Mart 2022 10:22

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), büyük bölümünün BOTAŞ olduğu tahmin edilen Kamu İktisadi Teşebbüslerine (KİT) şubat ayında verilerin tutulmaya başladığı 2014 yılından bu yana en yüksek döviz satışını gerçekleştirdi.

TCMB tarafından açıklanan verilere göre, KİT'lere geçen ay 5 milyar 368 milyon dolar döviz satışı yapıldı.

TCMB’nin BOTAŞ'a döviz satışı Kasım 2021’de 2,2 milyar dolar , Aralık 2021’de 3,4 milyar dolar, Ocak 2022’de 4,1 milyar dolar olmuştu.

Böylece, son dört ayda TCMB’nin BOTAŞ'a döviz satışları toplamda 15,1 milyar dolara ulaştı.

BOTAŞdöviz satışı54 milyar dolarTCMBşubatrekor
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24