Merkez Bankası’ndan bankalar arası para transferini kolaylaştıran yeni ödeme sistemi

Merkez Bankası’ndan yapılan yazılı açıklamada, kademeli şekilde geçilmesi planlanan yeni ödeme sistemi sayesinde vatandaşların farklı bankalardaki hesapları arasındaki para transferlerini, saniyeler içerisinde, 7 gün 24 saat gerçekleştirebileceği belirtildi.

Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) olarak adlandırılan sistemin, 18 Aralık tarihinden itibaren pilot uygulama olarak hizmete alınması ve kademeli bir şekilde vatandaşların kullanımına açılması planlanıyor.

Sistemin kısa bir zaman içerisinde tüm finansal kuruluşları kapsayacak şekilde yaygınlaşması da hedefleniyor.