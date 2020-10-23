‘Merkez Bankası’na duyulan güven biraz yerine gelir gibi olmuştu, dün bu izlenim yerle bir edildi’

Dünya yazarı Alaattin Aktaş, Merkez Bankası’nın dün politika faizini sabit tutma kararını, “Aslında faiz arttı, her ne kadar politika faizi sabit tutulduysa da fiili faizi yüzde 12.50’lerin çok çok üstüne çıkarabilecek bir alan açıldı. Hem zaten PPK toplantısından sonra yapılan açıklamada da "Kurul, politika faizinin sabit tutulmasıyla birlikte, likidite yönetimindeki esnekliğin artırılmasına ve enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar likidite tedbirlerinin sürdürülmesine karar vermiştir” denildi” diye değerlendirdi.

Kurun neden tırmandığını sorgulayan Aktaş, şöyle devam etti: “Faizin artırılacağı bekleniyordu ve dövizde dün belirgin bir geri çekilme yaşanmıştı. Sonuçta bugün faiz artırıldı, ama kur birden tırmandı, bunun üstünde düşünmek gerekmiyor mu? Merkez Bankası’na duyulan güven eylül toplantısında biraz yerine gelir gibi olmuş ve piyasayla zıtlaşılmayacağı izlenimi doğmuştu, dün bu izlenim yerle bir edildi. Kurun zıplamasının nedeni budur. Yoksa faiz artmaya devam edecektir, ama faiz artarken ters yönlü hareket ettirip aşağı çektiğimiz bir güven sorunumuz vardır.”

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