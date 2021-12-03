Merkez Bankası müdahalesinin perde arkası

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) döviz piyasalarına ikinci kez müdahale ederken, ikinci müdahalenin ilk müdahaleden daha sınırlı olduğu belirtildi.

Merkez Bankası’nın yaptığı 3 günde 2. müdahalede spot piyasadaki doğrudan satış büyüklüğünün 200 milyon dolar civarında olduğu belirtildi.

Piyasadaki kademelerin ve fiyatlamaların cılızlığının da daha büyük bir müdahaleye gerek bırakmadığı vurgulandı.

Bloomberg HT’nin edindiği bilgilere göre, Çarşamba günü yapılan müdahaledeki alıcılar ile Cuma günkü müdahalede alıcıların da farklı olduğu belirtildi.

Diğer yandan, müdahalenin seviye üzerine değil, likiditenin kaybolmaya başladığı bölge dikkate alınarak gerçekleştirildiği de vurgulandı.

Önceki müdahalede VİOP tarafnıda 340 milyon dolarlık işleme taraf olan Merkez Bankası’nın, ikinci müdahale gününde de VİOP’ta pozisyonu olduğu, ancak miktarın çok sınırlı kaldığı ifade edildi.

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