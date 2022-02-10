Merkez Bankası, kur korumalı mevduata dönüşümde şirketlere verilecek reeskont kredilerde 'net ihracatçı' olma şartını kaldırdı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kur korumalı TL vadeli mevduata dönen şirketlere verilecek reeskont kredisi için "net ihracatçı" olma şartını kaldırdı.

Bloomberg HT'nin haberine göre ihracat ve döviz Kazandırıcı Hizmetler Reeskont Kredisi Uygulama Talimatı'nda yapılan yeni düzenleme ile net ihracatçı olmayan şirketlere de reeskont kredisi kullanma imkanı getirildi.

TCMB, reeskont kredilerinin kullanımına dönük düzenlemenin net ihracatçı şirketleri kapsamayacağını duyurmuştu.

TIKLAYIN: "Reeskont kredilerde kur korumalı mevduat yükümlülüğü net ihracatçı olmayan şirketler için"