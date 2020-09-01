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Ekonomi

Merkez Bankası ile Libya Merkez Bankası arasında mutabakat imzalandı

01 Eylül 2020 07:57

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Libya Merkez Bankası arasında merkez bankacılığı konularında iş birliği için mutabakat zaptı imzalandı.

Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada, mutabakatın Libya Merkez Bankası ile merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Söz konusu anlaşma kapsamında, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve finansal iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmesi planlanmaktadır" dendi.

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