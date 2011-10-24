-Merkez Bankası iktisadi yönelim anketi ANKARA (A.A) - 24.10.2011 - Merkez Bankasının imalat sanayinde faaliyet gösteren firmalar arasında yaptığı anket çalışmasına göre, son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde artış bildirenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre zayıflayarak devam ettiği görüldü. Merkez Bankası, Ekim ayında imalat sanayinde faaliyet gösteren 2 bin 129 iş yerinde gerçekleştirdiği İktisadi Yönelim Anketi'nin sonuçlarını açıkladı. Buna göre, son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde artış bildirenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre zayıflayarak devam ettiği görüldü. Son üç ayda alınan toplam ve iç piyasa sipariş miktarındaki artış seyrinin önemli oranda zayıfladığı, ihracat sipariş miktarındaki seyrinin ise azalış bildirenler lehine döndüğü gözlendi. Mevsim normallerine kıyasla yapılan değerlendirmelerde, mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmelerin sürdüğü, mevcut mamul mal stoklarının ise Eylül ayında mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmelerin Ekim ayında yerini mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmelere bıraktığı görüldü. Katılımcıların, son üç ayda Avrupa Birliği içindeki yurt dışı piyasalarda rekabet gücündeki bir önceki üç aylık anket dönemindeki artış yönlü değerlendirmelerin yerini, bu üç aylık anket döneminde azalış yönlü değerlendirmeler aldı. Avrupa Birliği dışındaki yurt dışı piyasalarda rekabet gücündeki artış yönlü değerlendirmelerin ise sürdüğü dikkati çekti. Yurt içi piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin değerlendirmelerde ise artış yönlü seyrin zayıflayarak devam ettiği gözlendi. Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde artış bekleyenler ile gelecek üç aydaki toplam, iç piyasa ve ihracat sipariş miktarı beklentilerindeki artış seyri önemli oranda zayıfladı. Gelecek üç aydaki toplam istihdam artış beklentisinin ve gelecek on iki aya ilişkin sabit sermaye yatırım harcamalarındaki artış yönlü seyrin de zayıflayarak sürdüğü görülürken, ankete katılan iş yerlerinin yüzde 38,3'ü üretimlerini kısıtlayan faktör bulunmadığını belirtti.