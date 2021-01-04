Merkez Bankası, hükümete yüzde 5'lik enflasyon hedefinin neden tutmadığını anlatan mektup yazacak

2020 yılı enflasyonunun Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yüzde 14.6 olarak açıklanması, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nı, enflasyon hedefinin neden tutmadığıyla ilgili Hükümet'e mektup yazma göreviyle karşı karşıya bıraktı. Merkez Bankası'nın 2020 yılı enflasyon hedefi yüzde 5'ti.





Banka, enflasyon hedeflemesi kapsamında uzun zamandır yıllık hedefini yüzde 5 olarak açıklıyor. Enflasyon hedefinin 2 puan üstü ve altı, belirsizlik aralığı olarak belirlenmiş durumda. Yıl sonu enflasyonunun belirsizlik aralığı dışında olması durumunda Merkez Bankası'nın Hükümet'e açık bir mektup yazma görevi bulunuyor.

Yasa gereği

1211 sayılı Merkez Bankası Kanunu’nun 42. maddesi uyarınca, enflasyon hedefine ulaşılamaması halinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın hedeften sapmanın nedenlerini ve alınması gereken önlemleri Hükümete yazılı olarak bildirmesi ve kamuoyuna açıklaması gerekiyor.