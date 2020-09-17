Merkez Bankası haftalar sonra ilk kez repo ihalesinde tutarı düşürdü

Merkez Bankası sıkılaştırma adımları çerçevesinde geleneksel yöntemle 5 milyar TL fonlama sağladı. İhalede en düşük basit faiz yüzde 11.29, ortalama yüzde 11.33, en yüksek yüzde 11.55 oldu.

Merkez Bankası geleneksel yöntemli ihalelerde tutarı 17 Ağustos'tan beri 10 milyar TL olarak belirliyordu ancak bugün 5 milyar TL'ye düşürdü.

Merkez Bankası, faizin bankalar tarafından belirlendiği geleneksel ihalelerle ortalama fonlama faizini politika faizinin 200 baz puan civarında yukarısında tutmayı sürdürüyor.

Merkez Bankası’nın piyasaya sağladığı ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti 16 Temmuz'da politika faizinin 90 baz puan altına yani yüzde 7.34'e kadar gerilemişti. Merkez Bankası sıkılaştırma adımlarıyla fonlama maliyetini iki hafta önce yüzde 10.16'ya kadar yükseltti.

Fonlama maliyetindeki yükseliş daha sonra bir süre yüzde 10.15 etrafında durdu ancak geçen hafta itibarıyla yeniden artış başladı. Fonlama maliyeti dün yüzde 10.32 oldu.

Hafta başından beri ayrıca yüzde 11.75 faiz oranı ile Merkez Bankası geç likidite depo piyasasında da kullanım başladı. Pazartesi ve Salı günü kullanım 14 milyar TL dün 4.5 milyar TL oldu. Dün aynı faiz oranındaki geç likidite penceresinde repo ise 400 milyon TL tutarında kullanıldı.

Merkez Bankası önümüzdeki hafta rutin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını gerçekleştirecek.