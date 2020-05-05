Merkez Bankası: Gıdadaki zamların sebebi salgın, vergiler ve dövizdeki artış

Nisan ayı enflasyon verilerini değerlendiren "Fiyat gelişmeleri raporu"nu yayınlayan Merkez Bankası, petrol fiyatlarındaki düşüşün olumlu etkisine dikkat çekti:

"Nisan ayında tüketici fiyatları yüzde 0,85 oranında artmış, yıllık enflasyon 0,92 puan azalarak yüzde 10,94’e gerilemiştir. Bu dönemde yıllık enflasyon gıda dışındaki alt gruplarda düşüş kaydederken, enflasyondaki yavaşlamaya en belirgin katkı enerji grubundan gelmiştir. Gıda fiyatları gerek işlenmemiş gerekse işlenmiş ürünlerde mevsimsel eğilimine kıyasla yüksek bir oranda artmıştır. Enerji fiyatlarında uluslararası petrol fiyatlarındaki sert düşüşün yansımalarıyla azalış eğilimi sürmüştür. Hizmet enflasyonu, salgına bağlı olarak faaliyetin kesintiye uğradığı kalemler başta olmak üzere, alt gruplar genelinde azalmıştır. Bu dönemde temel mal grubu enflasyonu Türk lirasındaki değer kaybına rağmen yavaşlamıştır."

Gıdadaki artışın sebepleri...

Gıda fiyatlarındaki artışın yüksek kaldığını belirten Merkez Bankası, bunu salgına özgü güçlü talep artışı, vergi ayarlamaları ve dolardaki artışa bağladı:

“Gıda ve alkolsüz içecekler yıllık enflasyonu Nisan ayında 1,23 puan artarak yüzde 11,28 olmuştur. Yıllık enflasyon işlenmemiş gıdada yüzde 5,23’e, işlenmiş gıdada ise yüzde 17,78’e yükselmiştir. Mevsimsellikten arındırılmış veriler, işlenmemiş gıda fiyatlarında hem taze meyve ve sebze hem de diğer gruplarda yüksek bir artışa işaret etmiştir. Diğer işlenmemiş gıda grubunda genele yayılan artışlar izlenmekle birlikte, özellikle bakliyat (yüzde 7,54) ve kırmızı et (yüzde 4,30) fiyatları dikkat çekmiştir. Bu dönemde, işlenmiş gıda fiyatlarındaki artışın hızlanmasında ekmek-tahıllar, katı-sıvı yağlar ile alkolsüz içeceklerdeki gelişmeler öne çıkmıştır. Bu gelişmelerle taze meyve ve sebze dışı gıda grubunda yıllık enflasyon yüzde 15,23 ile yatay seyretmiştir. Özetle, Nisan ayı gıda fiyat gelişmelerinde salgına bağlı tedbirlerin arz koşullarına etkisi, döneme özgü güçlü talep artışı, vergi ayarlamaları ve döviz kuru gelişmeleri gibi birçok unsurun belirleyici olduğu değerlendirilmektedir.”

Nisan ayında tüketici fiyatları yüzde 0,85 oranında artmış ve yıllık enflasyon 0,92 puan gerileyerek yüzde 10,94 olmuştu.