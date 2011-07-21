-MERKEZ BANKASI FAİZLERİ SABİT TUTTU ANKARA (A.A) - 21.07.2011 - Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, gecelik faiz oranlarını borçlanmada yüzde 1,50, borç vermede yüzde 9 düzeyinde sabit tuttu. Politika faizi oranı olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının da yüzde 6,25'de sabit tutulmasına karar verildi. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Başkan Erdem Başçı başkanlığında toplandı. Bankadan, toplantıya ilişkin yapılan açıklamada, kurulun, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı ile Bankamız bünyesindeki Bankalararası Para Piyasası ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Repo–Ters Repo Pazarında uygulanmakta olan faiz oranları sabit tutmaya karar verdiği bildirildi. Buna göre, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 6,25, borçlanma faiz oranı yüzde 1,50, borç verme faiz oranı yüzde 9, açık piyasa işlemleri çerçevesinde piyasa yapıcısı bankalara repo işlemleri yoluyla tanınan borçlanma imkanı faiz oranı da yüzde 8 düzeyinde tutuldu. Geç Likidite Penceresi uygulaması çerçevesinde Bankalararası Para Piyasası'nda saat 16.00–17.00 arası gecelik vadede yüzde 0 olarak uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranı ve yüzde 12 olan borç verme faiz oranı da değiştirilmedi. Açıklamada, son dönemde iktisadi faaliyete ilişkin verilerin Nisan Enflasyon Raporu'nda sunulan çerçeveyi büyük ölçüde teyit ettiği belirtilerek, özel tüketimde yavaşlama işaretleri gözlenirken yatırım talebinin ılımlı bir seyir izlediği, dış talebin ise zayıf görünümünü koruduğu kaydedildi. İstihdam koşullarındaki iyileşme devam ederken işsizlik oranlarının kriz öncesi seviyelerine döndüğü ifade edilen açıklamada, bununla birlikte, güçlü verimlilik artışlarının da katkısıyla birim işgücü maliyetlerinin azaldığı, zayıf dış talebin etkisiyle imalat sanayinde kapasite kullanım oranlarının düşük düzeyde kaldığı belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: ''Kısa vadede temel (çekirdek) enflasyon göstergelerinin bir miktar daha yükselmesi beklense de iktisadi faaliyetteki yavaşlama nedeniyle artışın sınırlı kalacağı tahmin edilmektedir. Son dönemde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun aldığı tüketici kredilerine yönelik önlemler ve maliye politikasındaki sıkı duruş Merkez Bankası'nın uyguladığı politika bileşimini destekleyerek iç ve dış talebin dengelenmesine katkıda bulunmaktadır. Kurul, uygulanan politikalar sayesinde iç talebin kontrol altına alındığını belirtmiş ve yılın son çeyreğinden itibaren cari dengede iyileşmenin gözlenmeye başlayacağını teyit etmiştir. Bu değerlendirmeler doğrultusunda Kurul, iktisadi faaliyetteki yavaşlamayı ve son dönemde küresel ekonomideki giderek artan belirsizlikleri de göz önüne alarak mevcut politika bileşiminde bir değişikliğe gitmemiştir. Bununla birlikte Kurul, bazı Avrupa ülkelerindeki kamu borcu sorununa ve küresel büyümeye ilişkin endişelerin risk iştahını olumsuz etkilemeye devam etmesi halinde faiz koridorunun kademeli olarak daraltılmasının uygun olacağını belirtmiştir. Ayrıca, gelişmiş ülke ekonomilerindeki sorunların daha da derinleşmesi ve yurt içi iktisadi faaliyetin durgunluk sürecine girmesi halinde bütün politika araçlarının genişletici yönde kullanılmasının söz konusu olabileceği ifade edilmiştir.'' Açıklamada, her türlü yeni verinin ve haberin, Kurulun geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği vurgulandı. Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti, 5 iş günü içinde yayımlanacak.