Merkez Bankası faizi yarım puan yükseltti, dolar düşüşe geçti

Merkez Bankası borç verme faizinin üst bandını 0.5 puan artışla yüzde 7.25'ten yüzde 7.75'e çıkardı. Alt bandını yüzde 3.5, politika faizini de yüzde 4.5 seviyesinde sabit bıraktı. Merkez Bankası’nın bu kararının ardından dolar inişe geçerken, faiz yükseldi.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, son dönemde açıklanan verilerin iç ve dış talep gelişmelerinin öngörüldüğü şekilde seyrettiğini gösterdiği belirtildi. Yurt içi nihai talepte ve ihracatta ılımlı bir büyümenin gözlendiği kaydedildiği açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Altın ticareti hariç tutulduğunda cari işlemler açığında gözlenen kademeli iyileşme sürmektedir. Mevcut politika çerçevesi alınan makroihtiyati önlemlerin de desteğiyle cari işlemler dengesini olumlu yönde etkilemeye devam edecektir.

Mayıs ayından bu yana küresel düzeyde para politikalarına ilişkin artan belirsizlik nedeniyle sermaye akımlarında gözlenen zayıflama sürmektedir. Kurul, böyle bir konjonktürde daha temkinli bir para politikası duruşunun da katkısıyla kredi büyüme hızlarının kademeli olarak daha makul düzeylere geleceği değerlendirmesinde bulunmuştur.

Enflasyonda düşüş başlayacak

Ağustos ayından itibaren enflasyonda öngörülen düşüşün başlaması beklenmektedir. Ancak hedefin oldukça üzerinde seyreden enflasyon göstergelerinin fiyatlama davranışları üzerindeki olumsuz etkilerini sınırlamak amacıyla Kurul, para politikasındaki temkinli duruşun güçlendirilmesine karar vermiştir. Enflasyon görünümü orta vadeli hedeflerle uyumlu olana kadar para politikasının temkinli duruşu korunacak, gerektiğinde ek parasal sıkılaştırmaya gidilebilecektir. Ek parasal sıkılaştırmanın etkinliğini artırmak amacıyla borç verme faiz oranı yüzde 7,25’ten yüzde 7,75’e yükseltilmiştir."