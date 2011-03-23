-MERKEZ BANKASI FAİZ ORANLARINI SABİT TUTTU ANKARA (A.A) - 23.03.2011 - Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, gecelik faiz oranlarını borçlanmada yüzde 1,50, borç vermede yüzde 9 düzeyinde sabit tuttu. Merkez Bankası'ndan Para Politikası Kurulu'nun bugünkü toplantısına ilişkin yapılan açıklamada, Kurul'un, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı ile Banka bünyesindeki Bankalararası Para Piyasası ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Repo–Ters Repo Pazarı'nda uygulanmakta olan faiz oranlarının sabit tutulmasına karar verdiği bildirildi. Banka böylece politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 6,25'te, gecelik borçlanma faiz oranını yüzde 1,50'de, borç verme faiz oranını yüzde 9'da, açık piyasa işlemleri çerçevesinde piyasa yapıcısı bankalara repo işlemleri yoluyla tanınan borçlanma imkanı faiz oranını yüzde 8'de sabit tuttu. Geç Likidite Penceresi uygulaması çerçevesinde Bankalararası Para Piyasası'nda saat 16.00–17.00 arası gecelik vadede yüzde 0 olarak uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranı ve yüzde 12 olarak uygulanan borç verme faiz oranı da değiştirilmedi. Açıklamada, son dönemde iktisadi faaliyete dair açıklanan verilerin Ocak Enflasyon Raporu'nda sunulan görünümle büyük ölçüde uyumlu seyrettiği, iç talepteki artışın desteğiyle iktisadi faaliyetin güçlenmeye devam ettiği, dış talebin ise yakın dönemde bir miktar hızlanmakla birlikte göreli olarak zayıf seyrini koruduğu ifade edildi. İstihdam koşullarındaki iyileşmenin sürdüğü, ancak işsizlik oranlarının halen yüksek seviyelerde bulunduğu belirtilerek, petrol ve diğer emtia fiyatlarının da Enflasyon Raporu'ndaki varsayımların üzerinde gerçekleştiği, bu çerçevede; önümüzdeki dönemde temel mal grubunda enflasyonun bir müddet daha yükselmeye devam edeceği, buna karşılık hizmet enflasyonunun daha ılımlı bir seyir izleyeceğinin tahmin edildiği bildirildi. -ZORUNLU KARŞILIK ORANLARINDAKİ ARTIŞ- Merkez Bankası'nın Kasım ayından bu yana aldığı tedbirlerin yılın ikinci çeyreğinden itibaren krediler ve iç talep üzerinde etkili olmaya başlayacağı beklense de finansal istikrara ilişkin riskleri azaltmak için zorunlu karşılıklarda bir miktar daha artışa ihtiyaç duyulduğunun değerlendirildiği kaydedildi. Bu doğrultuda, bugün alınan zorunlu karşılık kararı ile Kurul'un, aynı zamanda son dönemde petrol ve diğer emtia fiyatlarında gözlenen hızlı artışların enflasyon üzerindeki olası ikincil etkilerini sınırlamak için gerekli ilave parasal sıkılaştırmanın da sağlandığını belirttiği vurgulandı. Bu değerlendirmeler sonucunda Kurul'un, fiyat istikrarına ve finansal istikrara ilişkin risklerin azaltılması açısından; ''düşük düzeyde politika faizi, geniş faiz koridoru ve yüksek zorunlu karşılık oranlarından'' oluşan politika bileşiminin sıkılaştırıcı yöndeki etkilerinin yakından izlenmeye devam edilmesinin ve gerekli görüldüğü takdirde aynı doğrultuda ilave tedbirler alınmasının uygun olacağını kararlaştırdığı bildirildi.