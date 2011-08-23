Merkez Bankası faiz oranlarını sabit tuttu

T24 - Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, borçlanma faiz oranını yüzde 5'te, borç verme faiz oranını yüzde 9 düzeyinde sabit tuttu. Politika faizi oranı olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının da yüzde 5,75'de sabit tutulmasına karar verildi.



Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı ile Bankamız bünyesindeki Bankalararası Para Piyasası ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Repo–Ters Repo Pazarı’nda uygulanan faiz oranlarının asağıdaki gibi sabit tutulmasına karar verdi:



"Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 5,75, gecelik faiz oranları: Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 5, borç verme faiz oranı yüzde 9, açık piyasa islemleri çerçevesinde piyasa yapıcısı bankalara repo islemleri yoluyla tanınan borçlanma imkanı faiz oranı yüzde 8, geç Likidite Penceresi Faiz Oranları: Geç Likidite Penceresi uygulaması çerçevesinde, bankalararası Para Piyasası’nda saat 16.00–17.00 arası gecelik vadede uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 0, borç verme faiz oranı yüzde 12."





