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BBC Türkçe

Merkez Bankası faiz oranlarını değiştirmedi

Merkez Bankası, ekonomide son dönemde görülen kısıtlı toparlanmayı gerekçe göstererek faiz oranlarını değiştirmedi.

20 Aralık 2016 17:52

Merkez Bankası, ekonomide son dönemde görülen kısıtlı toparlanmayı gerekçe göstererek faiz oranlarını değiştirmedi.

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya öncülüğünde toplanan Para Politikası Kurulu, faiz koridoru olarak adlandırılan ve günlük fonlama maliyetlerinin belirlenmesini sağlayan gecelik faiz oranlarında ve haftalık repo faizinde değişikliğe gitmedi.

Gecelik borçlanma faizi yüzde 7,25, borç verme oranı ise yüzde 8,5 olarak sabit kaldı.

Yüzde 8 olan haftalık repo faizinin oranı da değişmedi.

Ekonomistlerin çoğu repo faizinde ve faiz koridorunun üst bandında artış bekliyordu.

Merkez Bankası bugün yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki talep artışının ihracata olumlu etkisini hatırlattı.

Açıklamada, "Alınan destekleyici teşvik ve tedbirlerin katkısıyla iktisadi faaliyetteki ılımlı toparlanma eğiliminin devam etmesi beklenmektedir...Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek para politikasındaki temkinli duruş sürdürülecektir" ifadeleri yer aldı.

Merkez Bankası, yakın dönemde görülen TL'nin değer kaybının ve petrol fiyatlarındaki artışın enflasyonu tetikleyebileceğine de dikkat çekti.

Gün içinde 3,50 seviyelerinde seyreden dolar kuru ise Merkez Bankası'nın kararı sonrası bir ara 3,53'e yükseldi.

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