Merkez Bankası, faiz oranlarını değiştirmedi

T24 - Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, gecelik faiz oranlarını borçlanmada yüzde 5 düzeyinde, borç vermede yüzde 12,5'te sabit tuttu.



Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Başkan Erdem Başçı başkanlığında toplandı.



Bankadan toplantıya ilişkin yapılan açıklamada, gecelik faiz oranlarının borçlanmada yüzde 5'te, borç vermede 12,5'te, açık piyasa işlemleri çerçevesinde piyasa yapıcısı bankalara repo işlemleri yoluyla tanınan borçlanma imkanı faiz oranının da yüzde 12'de sabit tutulduğu bildirildi.



Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının da yüzde 5,75 düzeyinde sabit tutulduğu ifade edildi.



Geç Likidite Penceresi uygulaması çerçevesinde, Bankalararası Para Piyasasında saat 16.00–17.00 arası gecelik vadede uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranının yüzde 0, borç verme faiz oranının da yüzde 15,5'te sabit tutulduğu kaydedildi.