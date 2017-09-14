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Ekonomi

Merkez Bankası faiz oranlarında değişiklik yapmadı

"Sıkı duruş sürecek"

14 Eylül 2017 17:02

Merkez Bankası faiz oranlarında değişiklik yapmayarak, politika faizini yüzde 8'de, faiz koridorunun alt bandını yüzde 7,25, üst bandını da yüzde 9,25'te bıraktı. Banka geç likidite penceresi faiz oranını da yüzde 12,25'te tuttu.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: 

"Son dönemde açıklanan veriler iktisadi faaliyetteki toparlanmanın güç kazandığına işaret etmektedir. İç talepteki iyileşme devam ederken Avrupa Birliği ülkelerinin talebindeki artışın ihracat üzerindeki olumlu etkisi sürmektedir. Kurul, yapısal reformların uygulamaya geçirilmesinin büyüme potansiyelini önemli ölçüde artırabileceğini değerlendirmektedir.

Enflasyonun bulunduğu yüksek seviyeler ve çekirdek enflasyon göstergelerine ilişkin gelişmeler fiyatlama davranışlarına dair risk oluşturmaktadır. Bu çerçevede Kurul, sıkı para politikası duruşunun korunmasına karar vermiştir.

 

"Sıkı duruş sürecek"



Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş sürdürülecektir. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir. 

Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul’un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır."

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