"Merkez Bankası faiz indirimi yapmazsa sürpriz olur"

Merkez Bankası bu haftaki toplantısında faizleri indirirse, son üç yılın en az şaşırtıcı kararını vermiş olacak; asıl merak edilen ise indirimin ne kadar olacağı.

BusinessHT’de yer alan habere göre, Bloomberg'in derlediği ankete katılan 21 ekonomistin tamamı, Merkez Bankası'nın yarın gecelik borç verme faizinde indirim yapacağını öngörüyor. Yani Kasım 2012'den ilk kez katılımcıların hepsi indirim bekliyor. Ancak kimse, görevi resmen devralmasından bir gün sonra gerçekleşecek toplantıda yeni başkanın sert faiz indirimi çağrılarına kulak verip vermeyeceğini bilmiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kimi hükümet yetkilileri ekonominin canlandırılması için Merkez Bankası'nın faiz indirmesi gerektiğini savunuyor. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut da Pazartesi günü, politika yapıcıların üst bantta 75 baz puan seviyesinde bir indirim yapabileceğini söyledi. Bulut'un beklentisi, Bloomberg'in derlediği ankete katılan ekonomistlerin medyan beklentisinin yaklaşık 25 baz puan, traderlerin fiyatlamalarının yaklaşık 50 baz puan üzerinde.

Rabobank gelişmekte olan piyasalar döviz stratejisti Piotr Matys'e göre, TL 50 baz puanlık bir indirim ile başa çıkabilir ancak, "100 baz puan veya daha fazlası gibi agresif bir indirim piyasayı korkutabilir ve ters etki yaratabilir çünkü TL'nin dolar karşısında güçlü bir düzeltme yapmasına neden olabilir."

Mayıs'ta gecelik borç verme faizine dair 1 aylık faiz beklentilerini gösteren swaplar yaklaşık 30 baz puanlık indirime işaret ederken, önümüzdeki iki ayda toplam 90 baz puan faiz indirimi fiyatlanıyor.

Merkez Bankası yetkilileri geçtiğimiz ayki toplantıda bir yıldan uzun bir sürenin ardından ilk kez faiz indirdi. Bu yıl yüzde 2.3 değer kazanan TL'nin görece güçlü duruşu, gelişmekte olan piyasalarda Fed'in faiz artırım hızını düşürmeye karar vermesinin ateşlediği ralli, ve beklenenden iyi gerçekleşen enflasyon TCMB'ye faiz indirimi için alan sağlıyor.

Ancak üst bantta beklenenden daha sert bir indirim yapılması, TL'yi faizi düşük para birimlerinde borçlanarak yüksek faizli ülkelerde varlık alan carry trade yatırımcıları için daha az çekici hale getirebilir.