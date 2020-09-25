"Merkez Bankası faiz artırarak kaybettiği itibarın bir kısmını geri kazandı; 200 baz puan artış daha lazım"

Sürpriz bir kararla politika faizini 200 baz puan artırarak yüzde 8.25’ten 10.25’e çıkaran Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yeni rotası dünyanın gündeminde. Dünkü karara rağmen Merkez Bankası’nın politika faizinin enflasyonun hâlâ altında olduğuna dikkat çeken yatırım kuruluşları, önümüzdeki aylarda artırımların sürmesini beklediklerini belirttiler.

Uluslararası yatırım bankası JP Morgan, parasal sıkılaştırma için Merkez Bankası’nın önünde alan bulunduğunu belirterek, bunun iki yolu olduğunu kaydetti. JP Morgan’a göre Merkez Bankası önümüzdeki dönemde faiz koridorunun tavanını, yani yüzde 13.25’lik geç likidite penceresini kullanabilir veya politika faizinde 200 baz puanlık artışa daha gidebilir. Yatırım bankası, Ekim ve Kasım’da 100’er baz puanlık artış öngörüsünde de bulundu.

“Merkez Bankası yitirdiği itibarın bir kısmını geri kazandı”

Uluslararası araştırma kuruluşu Capital Economics ise faiz artırımı kararının Merkez Bankası’nın kaybettiği itibarının bir kısmını geri kazanmasını sağlayacağını belirtti. Merkez Bankası’nın parasal sıkılaştırmayı artırmak için alan kazandığını vurgulayan kuruluş, ortalama fonlama maliyetinin yıl sonunda yüzde 12’ye yükseleceği öngörüsünde bulundu. Merkez Bankası’nın ortalama fonlama maliyeti şu anda yüzde 10.7 seviyesinde bulunuyor. Merkez Bankası’nın farklı kanalları kullanarak bankalara verdiği paranın ağırlıklı ortalama faizine, ortalama fonlama maliyeti adı veriliyor.

Ekonomi Servisi