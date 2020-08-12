Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Kara: Örtülü faiz artırımı doları kontrolde zayıf kalabilir

Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, “Örtülü faiz artırımı” olarak da tanımlanan, Merkez Bankası’nın politika faizini artırmadan piyasaya verdiği paranın maliyetini artırma yöntemiyle ilgili bilgi verdiği ve görüşünü paylaştı.



Uzmanlar, Merkez Bankası’nın fonlama maliyetini artırarak dolardaki yükselişi şimdilik kontrol altına aldığını, ancak yöntemin doğrudan faiz artırımının çok daha etkili olacağını belirtmişti. Kara da Twitter'da yaptığı değerlendirmede bu eleştiriye katıldı.

"Çoklu faiz oluştu"

Prof. Dr. Kara, Merkez Bankası’nın ortalama fonlama maliyetinin Salı günü yüzde 8.38’e yükseldiğini, gecelik faizlerin ise yüzde 9.75 olduğuna dikkat çekerek, “Yani uzun bir süreden sonra ilk defa gecelik faiz üst banda yapıştı. Haftalık repo faizi ise yüzde 8.25 (bandın ortası). Üçü de farklı seviyede” dedi.

Kara, ortalama fonlama maliyetinin banka mevduat faizlerinin, gecelik faizin ise ticari kredi faizlerinin fiyatlamasında nispeten daha belirgin rol oynadığı bilgisini verdi.

Çoklu faiz uygulamasında para politikasının sıkılık derecesini anlamanın güçleştiğini vurgulayan Kara, “Reel faiz hesabı için hangi faizi esas alacağınız belli değilken para politikasının iletişimini yapmak kolay değil” uyarısı yaptı. Kara şöyle dedi:

“Ayrıca örtülü artış, Merkez Bankasının hepimizin hissettiği nedenlerden dolayı normal yollardan açıkça faiz artırımı yapmayı tercih etmediğine (ve artışın kalıcı olmayabileceğine) dair kaygıları gündemde tutarak risk algısını besleyebilir. Dolayısıyla, parasal sıkılaştırmanın açık değil de örtülü olarak yapılıyor olmasının genel politika etkinliği ve özellikle döviz kurunu kontrol etme açısından zayıf sonuç verebileceğini aklımızdan çıkarmayalım.”