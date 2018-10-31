Merkez Bankası enflasyon tahminlerini yükseltti

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, yılın son enflasyon raporunu açıkladı. Yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 13,4'ten yüzde 23,5'e yükseltilirken, gıda fiyat enflasyonu tahmini ise 2018 için yüzde 13'ten yüzde 29,5'e yükseltildi.

Enflasyonun 2018 sonunda orta noktası yüzde 23,5 olarak, 2019 sonunda yüzde 15,2, 2020 sonunda da yüzde 9,3 olduğu tahmin edildi.

Çetinkaya'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Gelişmiş ülkelerde getirilerin yükselmesi ve uluslararası ticaret eilişkin korumacılık eğilimlerinin güçlenmesi, küresel finansal piyasalarda oynaklığa yol açtı.



"Kredilerin büyüme hızındaki yavaşlama 3. çeyrekte daha belirgin hale geldi.



"Enflasyondaki artışın alt gruplar geneline yayılması ve döviz kuru geçişkenliği görece düşük olan ürün gruplarında dahi yüksek fiyat artışları kaydedilmiş olması, fiyatlama davranışının belirgin şekilde bozulduğuna işaret etmektedir.



"Üretici enflasyon kaynaklı maliyet baskıları tüketici enflasyonu üzerinde belirleyici olmakta.

"TL'deki oynaklık son dönemde geriledi"

"TL'nin ima edilen oynaklığını alınan tedbirlerin ve güçlü parasal sıkılaştırmanın etkisiyle son dönemde gerilemiştir.

"Enflasyon eğilimi ve fiyatlama davranışına ilişkin takip edilen göstergeler enflasyonun ana eğilimindeki kayda değer bir bozulmaya işaret etmiştir.

"İthalat talebi daralıyor, net ihracatın büyümeye katkısının 3.çeyrekte de artarak devam edeceğini bekliyoruz. 2017 yılı boyunca gerileyen işsizlik oranı 2018 yılı ikinci çeyreğinden itibaren tekrar artış eğilimine girdi.

Gıda enflasyon tahmini

"Gıda fiyat enflasyonu tahminini 2018 için yüzde 13'ten yüzde 29,5'e yükselttik. 2019 sonu için gıda enflasyon tahmini yüzde 10'dan yüzde 13'e güncellendi.

"Enflasyonun 2018 sonunda orta noktası yüzde 23,5 olarak tahmin edildi. 2019 sonunda ise yüzde 15,2 olarak tahmin edildi.

"Dövizden enflasyona geçiş sınırlı olacak"

"Enflasyonun 2018 sonunda yüzde 23,5 olacağı, 2019'da yüzde 15,2’ye ve 2020'de yüzde 9,3'e gerileyeceği tahmin edilmektedir.

"Ekonomideki dengelenme ve attığımız adımların dövizden enflasyona geçişi sınırlayacağını tahmin ediyoruz.

"Gerekirse ilave adım atabiliriz"

"Parasal duruş son aylarda önemli ölçüde sıkılaştı, verilere her zamankinden daha duyarlı olduğumuzu, olası riskleri izlemekte olduğumuzu belirtmek istiyorum. Gerekirse ilave adım atabileceğimizi ifade ettik. Önümüzdeki dönemde elimizdeki bütün araçları fiyat istikrarı için kullanmaya devam edeceğiz.

"Tahminler ve gerçekleşmeler arasındaki farkın muhasebesini vermeye çalışıyoruz, bunun azalması temel hedefimiz.

"Merkez Bankasının hedefi ve sorumluluğu yasada net olarak belirlenmiştir, bu çerçevede kendine verilen araçları kullanır ve kullanmaya devam edecektir.

"Reel sektör araştırmamız için bir miktar daha veriye ihtiyacımız var. Makro dengelerin güçlenmesi ve istikrarın sağlanması ile birlikte dış finansman kanalında daha iyi bir görünüme yaklaşacağımızı umuyoruz."

Merkez Bankasının enflasyon tahminlerini değerlendiren Mustafa Sönmez, sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu: