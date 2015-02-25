Merkez Bankası: Düşüşün kalıcı olması için temkinli olmak gerek

Merkez Bankası tarafından Banka Ekonomistleri Bilgilendirme Toplantısı'nda yapılan sunum, bankanın internet sitesinde yayımlandı. Sunumda, dış ticaret hadlerindeki olumlu gelişmeler ve tüketici kredilerinin ılımlı seyrinin cari dengedeki iyileşmeyi desteklediği belirtildi.

Dış talebin zayıf seyrini korurken, iç talebin büyümeye ılımlı düzeyde katkı verdiği ifade edilen sunumda, şunlar kaydedildi: "Uygulanan temkinli para ve maliye politikaları ile alınan makroihtiyati önlemler enflasyonu, özellikle enerji ve gıda dışı (çekirdek) enflasyon göstergelerini ve enflasyon beklentilerini olumlu yönde etkilemektedir.

Merkez'den faiz hamlesi



Enflasyondaki düşüşün kalıcı olması için para politikasında temkinli bir yaklaşım gerekmektedir. Gıda ve enerji fiyatlarındaki artan oynaklığı da dikkate alan Para Politikası Kurulu, faiz oranlarındaki indirimin ölçülü tutulmasını uygun görmüştür. Önümüzdeki dönemde para politikası kararları enflasyon görünümündeki iyileşmenin hızına bağlı olacaktır. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlar yakından izlenecek ve enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar getiri eğrisini yataya yakın tutmak suretiyle para politikasındaki temkinli duruş sürdürülecektir." (AA)