Merkez Bankası brüt rezervleri 4.3 milyar dolar arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) brüt rezervleri 18 Haziran itibariyle sona eren haftada 4,3 milyar dolar arttı.

TCMB'nin aynı haftada bir önceki haftaya göre net uluslararası rezervleri ise 3.53 milyar dolar artışla 18.46 milyar dolara yükseldi.

Merkez Bankası verilerine göre, bir önceki hafta 51 milyar 713 milyon dolar olan rezervler, 18 Haziran ile sona eren haftada 56 milyar 25 milyon dolara geldi.

TCMB'nin net rezervlerindeki artışta Hazine'nin hesaplarına giren döviz cinsi tahvil ihraçları ve Çin ile yapılan swap anlaşması etkili oldu.

Söz konusu artışla 18,46 milyar dolara yükselen TCMB net rezervleri 6 Kasım 2020 haftasındaki 19 milyar 568 milyon doların ardından ilk kez bu seviyelere çıkmış oldu.

TCMB'nin 9 Nisan'da 9.93 milyar dolara gerileyerek Nisan 2003'ten bu yana en düşük seviyeyi gören döviz rezervleri geçen 10 haftadan dokuzunda artış göstermesine karşılık uzun yıllardır gördüğü en düşük seviyelerin yakınlarında seyrediyor.