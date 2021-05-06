Merkez Bankası brüt döviz rezervi geriledi

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<header class="col-12">\n<p>Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri bir haftada 1 milyar 32 milyon dolar düşüş göstererek, 46 milyar 915 milyon dolara geldi.</p>\n</header>\n<div class="col-12 info">\n<div class="side_wrapper align-items-center">\n<div class="item-editor">\n<p>Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri bir haftada 1 milyar 32 milyon dolar düşüş gösterdi.</p>\n<p>Merkez Bankası verilerine göre, bir önceki hafta 47 milyar 947 milyon dolar olan rezervler, 30 Nisan ile sona eren haftada 46 milyar 915 milyon dolara geldi.</p>\n<p>Merkez Bankası altın rezervleri 40 milyar 730 milyon dolar seviyesinden 40 milyar 936 milyon dolar seviyesine geldi.</p>\n<p>Böylece toplam rezervleri 88 milyar 677 milyon dolar olan seviyesinden 87 milyar 851 milyon dolar seviyesine geldi.</p>\n<p>TCMB taraflı swaplarda toplam stok ise 42,3 milyar dolar oldu.</p>\n<p><strong>TIKLAYIN - <a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/a-dan-z-ye-128-milyar-dolar-tartismasi-ve-atilla-yesilada-nin-yorumu-gosterilen-butun-sebepler-yalan-berat-albayrak-kayinpederine-yaranmak-istedi-akil-almaz-boyutta-milli-servet-harcandi,947694" target="_blank" rel="noopener noreferrer">A'dan Z'ye 128 milyar dolar tartışması ve Atilla Yeşilada'nın yorumu: Gösterilen bütün sebepler yalan; Berat Albayrak kayınpederine yaranmak istedi, akıl almaz boyutta milli servet harcandı!</a></strong></p>\n</div>\n</div>\n</div>\n</body>\n</html>