Merkez Bankası brüt döviz rezervi geriledi

Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri bir haftada 1 milyar 32 milyon dolar düşüş gösterdi.

Merkez Bankası verilerine göre, bir önceki hafta 47 milyar 947 milyon dolar olan rezervler, 30 Nisan ile sona eren haftada 46 milyar 915 milyon dolara geldi.

Merkez Bankası altın rezervleri 40 milyar 730 milyon dolar seviyesinden 40 milyar 936 milyon dolar seviyesine geldi.

Böylece toplam rezervleri 88 milyar 677 milyon dolar olan seviyesinden 87 milyar 851 milyon dolar seviyesine geldi.

TCMB taraflı swaplarda toplam stok ise 42,3 milyar dolar oldu.

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