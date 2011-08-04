Merkez Bankası borçlanma faizini 3.5 puan artırdı

T24

Ekonomide durgunluk riski

Garanti Yatırım Ekonomisti Gizem Öztok Altınsaç:

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Avrupa'daki gelişmeleri değerlendirmek üzere gerçekleştirdiği olağanüstü toplantıda, politika faizinin düşürülmesi ve faiz koridorunun daraltılmasına yönelik kararlar aldı.En son 25 Haziran 2006 tarihinde piyasalardaki gelişmeleri masaya yatırmak üzere ara toplantı düzenleyen Para Politikası Kurulu'nun, bugünkü ara toplantısına ilişkin açıklama internet sitesinde yayımlandı.Buna göre, en son 20 Ocak 2011 tarihinde yüzde 6,50'dan yüzde 6,25 düşürülen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı, yüzde 5,75'e indirildi.Merkez Bankası gecelik borçlanma faiz oranı yüzde 1,50'den yüzde 5'e yükseltildi. Borç verme faiz oranı yüzde 9, açık piyasa işlemleri çerçevesinde piyasa yapıcısı bankalara repo işlemleri yoluyla tanınan borçlanma imkanı faiz oranı yüzde 8 düzeyinde sabit tutuldu.Toplantıya ilişkin açıklamada, bazı Avrupa ülkelerindeki kamu borcu sorununa ve küresel büyümeye ilişkin endişelerin giderek güçlendiği ve Temmuz ayı Kurul toplantısında işaret edilen risklerin belirginleştiği kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:''Bu çerçevede Kurul, kısa vadeli faizlerde oluşabilecek aşağı yönlü oynaklığı azaltmak amacıyla gecelik borçlanma faizini önemli ölçüde artırarak faiz koridorunu daraltmaya karar vermiştir.Ayrıca, Türk Lirası piyasalarındaki likidite yönetiminin etkinliğini artırmak ve Merkez Bankasınca sağlanan likiditenin sistem içinde daha dengeli dağılmasına katkıda bulunmak amacıyla teknik bir düzenleme yapılmasını uygun görmüştür.Bunun yanı sıra Kurul, küresel ekonomiye dair giderek artan sorunların yurt içi iktisadi faaliyet üzerinde durgunluğa yol açma riskini azaltmak amacıyla politika faizinde ölçülü bir indirime gitmiştir.Kurul, önümüzdeki dönemde gelişmelerin yakından izlenmesi ve gerek duyulması halinde uygun görülecek araç ve yöntemlerle piyasaya döviz likiditesi sağlanması konusunda mutabık kalmıştır.''Açıklamada, her türlü yeni verinin ve haberin, Kurul'un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulandı.Merkez Bankası'nın açıklamasının ardından analistlerin görüşleri şöyle:"Bu kararın bankalar özelindeki direk etkisi olumludur. Çünkü bankalarda müthiş miktarda repo fonlaması var. Geçen birinci çeyrekten ikinci çeyreğe yüzde 66 repo fonlamasını artırdı bankalar. 50 baz puan daha ucuza kendilerini veya zorunlu karşılıklarını fonlayacak olmalarının karlarına olumlu etkisi vardır. Bankaların yıllık kârları yüzde 2 ile 5 arası artış gösterir bu faiz düşüşünden dolayı. Onun yanında bir makro risk yaratıyor. TL hızlı bir şekilde değer kaybediyor. Daha uzun vadeli baktığımız zaman değer kaybeden TL, birtakım aktif kalitesi problemlerini beraberinde getirebilir. Ama bu daha uzun vadeli göreceğimiz bir sorundur. Bankalar için direk etkisi olumludur.""Koridor normal ve beklenen bir karar ama politika faizi indirimi biraz erken oldu. Kötü senaryoya biraz çabuk geçti gibi görünüyor. Cuma günkü toplantıda eğer "ani duruş" olursa faiz koridorunu sert daraltır ve sınırlı faiz indirimi yaparım demişti ama piyasada henüz bu durum yok. TCMB aslında bir iki ay sonra beklenebilecek faiz indirimini biraz erken yapmış oldu, devam edip etmeyeceği konusunda ise bir mesaj vermedi.""Merkez Bankası sürpriz yaptı. Beklentiler faiz indirimi yönünde olmakla birlikte çok düşüktü. Onun dışında koridoru beklentiler dahilinde daralttı. Ama orta uzun vadede kurun bir şekilde yine kontrolsüz kalabileceği beklentisi özellikle piyasalarda negatif yansıma bulmuş görünüyor. Bankalarda da bu döviz kredisi açılan şirketlerin NPL'lerini artırma ihtimalini düşündürüyor. Bu durumda da kârlılıklarının olumsuz etkilenme olasılığı olacağı için bankalara olumsuz yansıyor.""MB'nın durgunluktan ciddi anlamda çekindiğini düşünüyoruz. Bu sebepten faiz indirimine gittiğini görüyoruz. Faiz indirimin TL'de daha da değer kaybına sebep olmaması için O/N'ı yükselttiğini düşünüyoruz. TCMB'nin Avrupa'daki sorunlar çok ciddi anlamda tedirgin olduğunu görüyoruz.O/N'da faiz yükselirken, faiz indiriminin gelmesi faizde yönün aşağı olduğunu işaret ediyor.""Bugün yapılan ara toplantıda TCMB’nin politika faizini indirmesi TL açısından ilk aşamada negatif, ancak öte yandan borç alma faizini de ciddi anlamda yukarı çekmiş olması bu etkiyi kısmen bertaraf edecek. Bu politikanın ilk aşamada yabancı yatırımcılarda kafa karışıklığına neden olacağını ve TL’nin değer kaybedeceğini düşünüyoruz. Ancak önümüzdeki günlerde TL’deki oynaklığın da azaldığını gördüğümüzde TL’de sınırlı bir değer kazancı göreceğiz. İlk aşamada dolar/TL kurunda 1.73’e doğru bir yükseliş beklenebilir. Faizde ise rahatlayan fonlama maliyetine bağlı olarak yüzde 8.5 bileşik altına doğru gerileme görebiliriz.""İnanılmaz... büyümeyi hedefliyor gibiler ama enflasyonu umursamıyor da gibiler."