Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ve eski Başkan Durmuş Yılmaz arasında 'taşınma' polemiği

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Ekim 2022'de İstanbul'a taşınması bekleniyor. Konu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda gündeme gelirken, TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve Eski TCMB Başkanı İyi Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz arasında "taşınma" tartışması yaşandı.

Dünya'dan Canan Sakarya'nın haberine göre Milletvekilleri TBMM Komisyonu'nda Kavcıoğlu'na Merkez Bankası'nın taşınmasıyla alakalı pek çok soru yöneltti. Kavcıoğlu gelen sorular üzerine TCMB'nin taşınmasının ilk kez 1987 yılında İstanbul Levent'te alınan bir arsayla gündeme geldiğini belirterek, eski TCMB Başkanları, Rüştü Saraçoğlu ve Gazi Erçel'in açıklamalarını hatırlattı.

Kavcıoğlu, Levent'te bulunan arsayla ilgili 90'lı yıllarda iki defa ihale yapıldığını ve son olarak 2002'de temel atma ve ihale yapıldığını ancak yayınlanan tasarruf genelgesiyle iptal edildiğini belirtti.

"Durmuş Yılmaz'ın çok emeği var"

Kavcıoğlu, o dönemde ne AKP'nin ne de Finans Merkezi Projesi'nin olduğunu ifade ederek, taşınma kararının ilk kez eski Başkan Durmuş Yılmaz'ın zamanında alındığını ve Yılmaz'ın onayıyla 2006'da ihale yapıldığını aktardı. Kavcıoğlu, ihaleye katılımın düşük olduğu için ihalenin iptal edildiğini ve Finans Merkezi'nin gündeme gelmesiyle çalışmaların başladığını ifade etti.

Taşınmanın Ekim 2022'de gerçekleşeceğini belirten Kavcıoğlu, Durmuş Yılmaz'ın söz konusu süreçte çok emeği olduğunu ve altında imzasının bulunduğunu kaydetti.

"Taşınmaya kesinlikle karşı olduğumu söyledim, bu basında da yer aldı"

Kavcıoğlu'nun konuşmasının ardında söz alan Durmuş Yılmaz, "Benim Merkez Bankası'nın İstanbul'a taşınmasında hiçbir emeğim yok, öyle bir şeyim olursa o emeği de zayi görürüm" dedi.

Yılmaz, sadece bankanın İstanbul şubesinin taşınmasında emeği bulunduğunu ifade etti. Durmuş Yılmaz, İstanbul'a taşınma işinin kendisine Ali Babacan tarafından söylendiğini aktararak şöyle konuştu:

"Sayın Babacan'a İstanbul'a taşınılmasına kesinlikle karşı olduğumu söyledim. Bu basındada yer aldı. TBMM bir yasa çıkarır 'Merkez Bankası İstanbul'a taşınılacak' derse Meclis'in çıkardığı yasaya ben de uymak zorundayım ama benim bir hakkım var; ben o kanunu uygulamak zorunda değilim, ben istifa ederim, benden sonra gelen o kanunu uygular dedim."