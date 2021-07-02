Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Üçüncü çeyrek sonunda enflasyonda düşüş beklentimizi koruyoruz

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yatırımcı toplantısında, Merkez Bankası'nın enflasyonda düşüş olacağını söyledi.

Bugün düzenlenen yatırımcı toplantısında konuşan Kavcıoğlu, enflasyonda üçüncü çeyrek sonu ile dördüncü çeyrek başında belirgin düşüş olacağı beklentisini koruduğunu söyledi.

Sözcü'nün haberine göre Kavcıoğlu, enflasyonda bu ve önümüzdeki ay oynaklıklar olabileceğini, ancak yıl sonu beklentilerini değiştirmelerini gerektirecek bir durum olmadığını belirterek, politika faizini güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, gerçekleşen ve beklenen enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturmaya devam edeceklerini ifade etti.

Enflasyon mayıs ayında salgın hastalık tecritlerinin sıkılaştırılması sonucu beklenmedik şekilde yüzde 16,59'a gerilemiş olsa da, Haziran'da tekrar yüzde 17'ye yükselmesi bekleniyor. Enflasyon verisi önümüzdeki pazartesi günü açıklanacak.

Kavcıoğlu ayrıca önümüzdeki dönemde bankaların zorunlu karşılıklarda her varlık için o varlık cinsinden zorunlu karşılık tutmalarını sağlayacaklarını ifade etti.

TCMB TL zorunlu karşılıkların bir kısmını döviz olarak tutma imkanını birkaç ay sonra kaldıracak. Ancak bankalar hâlâ TL zorunlu karşılıklar için altın tutabiliyorlar.

"Yıl sonu enflasyon beklentisi değişmedi"

Yatırımcı toplantısında enflasyonda belirgin düşüşün üçüncü çeyrek sonu, dördüncü çeyrek başı olacağı beklentisini koruduklarını söyleyen Kavcıoğlu, enflasyonda aylık oynamaların yıl sonu beklentileri değiştirmediğini ifade etti.

Kavcıoğlu, "Politika faizi güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, gerçekleşen ve beklenen enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edilecek" dedi.

"Önümüzde faiz artırımı yok"

Kavcıoğlu mevcut enflasyonun yeni bir faiz artırımı gerektirip gerektirmeyeceği sorusuna ise, "Önümüzdeki patika bize bunu göstermiyor, belki enflasyonda Temmuz'da yükselme olur ama sonra düşüş bekliyoruz; eğer enflasyonda sürpriz olursa, bu gelişme ne karar gerektiriyorsa PPK'da o kararı alırız" cevabını verdi.