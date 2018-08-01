Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya'ya soruldu: Enflasyon toplantısını niçin 5 yıldızlı otelde yapıyorsunuz?

Sözcü gazetesi muhabiri Erdoğan Süzer dün Merkez Bankası (MB) Başkanı Murat Çetinkaya’nın Ankara Sheraton Oteli’ndeki bilgilendirme toplantısında Çetinkaya’ya, “Maliye Bakanı kamunun sıkı tasarruf yapacağını açıkladı. Tasarrufun konuşulduğu böyle bir dönemde siz enflasyon toplantısını 5 yıldızlı otelde yapıyorsunuz. Niçin?” diye sordu. Çetinkaya, "Biz bu toplantılarda verimliliği esas alıyoruz" yanıtını verdi.

Sözcü'de yer alan haber aynen şöyle:

MB, 5 yıldızlı otellerde yaptığı toplantılara rağmen enflasyon canavarını durduramadı. Aksine bu yılki enflasyon tahminini yüzde 8.4'ten yüzde 13.4'e yükseltmek zorunda kaldı.

MB, yılın 3'üncü enflasyon raporu bilgilendirme toplantısını dün 5 yıldızlı Ankara Sheraton Oteli'nin balo salonunda gerçekleştirdi. MB, ocak ayında yine aynı otelde yaptığı yılın ilk enflasyon raporu toplantısında, 2018 sonunda enflasyonun yüzde 7.9'a ineceği tahmininde bulunmuş, herkesin bu tahmine göre hareket etmesini istemişti.

Verimliliği artırıyormuş

Yılın ikinci enflasyon toplantısını nisan ayında İstanbul'da 5 yıldızlı Hilton Bomonti Oteli'nde gerçekleştiren MB, orada açıkladığı raporda ise yıl sonu enflasyon tahminini yarım puan artırarak yüzde 8.4'e yükseltti. Ancak en son dün Ankara Sheraton Oteli'nde toplantı yapan MB, revizyonda adeta rekor kırdı; yıl sonu enflasyon tahminini 5 puan birden artırarak yüzde 13.4'e yükseltti.

Çetinkaya, dün Ankara'daki 3. enflasyon toplantısı sırasında SÖZCÜ'nün “Bugünlerde kamuda sıkı bir tasarruf dönemine girildiği ifade ediliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak kamunun bundan sonra daha sıkı tasarruf uygulayacağını bizzat açıkladı. Tasarrufun konuşulduğu böyle bir dönemde siz enflasyon toplantılarını yine 5 yıldızlı otelde yapıyorsunuz. Niçin? Bu toplantılarla bir tür bağımsızlık mesajı mı veriyorsunuz?” sorusunu cevaplayan Çetinkaya, “Biz bu toplantılarda verimliliği esas alıyoruz” yanıtını vermekle yetindi.

Çetinkaya ile başladı

Merkez Bankası yılda 4 kez enflasyon raporu yayımlıyor. Bu toplantılardan 2'si Ankara'da 2'si de İstanbul'da gerçekleştiriliyor. Yönetim yeri Ankara olan Merkez Bankası, 2016 Ocak ayına kadar Ankara'daki tüm toplantılarını idare merkezi olarak kullandığı Ulus'taki kendi binasında yaptı. İstanbul'daki toplantılar için ise kendi yeri olmadığı için otelleri kullandı. Bu gelenek 2016'nın nisan ayında başkanlık koltuğuna oturan Çetinkaya ile birlikte değişti. Çetinkaya, 2016 Temmuz ayında Başkan olarak yöneteceği ilk Ankara toplantısını idare merkezi binası yerine JW Marriott Oteli'nde gerçekleştirdi. Çetinkaya, o günden bu yana bu toplantılar için kendi binasını hiç kullanmadı.

Toplantının maliyeti en az 30 bin lira

Sheraton, Hilton, Conrad, JW Marriott gibi 5 yıldızlı lüks otellerdeki kahvaltılı toplantılarda kişi başı hesaplanan fiyat 40 ila 60 Euro arasında değişiyor. Buna göre, örneğin 100 kişilik bir toplantının maliyeti 23 bin ila 35 bin lirayı buluyor. Ayrıca bu fiyatın dışında ses sistemi, sahne ve projeksiyonlar için de ilave 10 bin lirayı bulan tutarlarda para alındığı için toplam maliyet 30 bin ila 45 bin liraya ulaşıyor. Ancak uzmanlar, Merkez Bankası gibi kurumların bu otellerde çok sayıda misafir konaklattığını dolayısıyla fiyatlarda indirim yapıldığını da bildirdiler.

Muhabirimiz Erdoğan Süzer, Ankara Sheraton'da yapılan toplantı sırasında Çetinkaya'ya neden 5 yıldızlı otelde toplantı yaptıklarını sorunca, “Verimliliği sağlamak için tercih ediyoruz” yanıtını aldı.

Şirketlerin dikkat çekici döviz riski yok

Başkan Murat Çetinkaya, son dönemde artan döviz kurunun dış borcu yüksek şirketlerde ciddi sıkıntı yaratacağına ilişkin endişelere de yanıt verdi. Çetinkaya, “Döviz kuru ve finansman maliyetlerindeki artışın şirketlerin maliyetlerini artırdığını biliyoruz, yeniden yapılandırmaları izliyoruz. Dikkat çekici bir risk olmadığı kanaatindeyiz” dedi. Çetinkaya, ekonomideki büyümede iç tüketimin etkili olduğunu, artan turizmin büyümeye destek verdiğini de belirtirken, Merkez Bankası bağımsızlığına ilişkin sorulara, Merkez'in kararlarını tamamen enflasyon görünümünü dikkate alarak belirlediği yanıtını verdi.