Merkez Bankası Başkanı Başçı: Henüz ikaz ışıkları yanıyor

T24- Türkiye bankacılık sisteminin güzelliğini dün Yeni Türkü’nün Yedikule adlı şarkısına atıfta bulunarak “Çünkü Türkiye'nin zabitleri pek yaman” sözleriyle anlatan Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, Türkiye’nin ekonomik görünümünü değerlendirirken de bugün havadaki uçak benzetmesi yaptı. Başçı, “Yumuşak iniş yaptık ama henüz ikaz ışıkları yanıyor. Kemerlerinizi çözmeyin” dedi.







Başçı, Edirne Ticaret Borsası ve Dünya Gazetesi'nin ETB toplantı salonunda düzenlediği ''Para politikaları'' konulu konferansta yaptığı konuşmada, 2009 yılında küresel bir krizin tüm dünyada yaşandığını anımsattı. İstanbul Finans Zirvesi'nde dün yaptığı konuşmasını müzik ve edebiyat dünyasından alıntılarla süsleyen Başçı bugün de ekonomiye ve bankacılık sistemine dair açıklamalarını hoş bir benzetmeyle sürdürdü.

Krizin, istisnasız pek çok ülkede büyümeleri yavaşlattığını ifade eden Merkez Bankası Başkanı Başçı, şunları kaydetti:

''Küresel büyümeye baktığımızda, biliyorsunuz çok derin bir kriz yaşandı 2009 yılında. Dünyada istisnasız bütün ülkelerde büyüme yavaşladı. Gelişmiş ülkelerde büyüme eksi seviyelere düştü. Gelişmekte olan ülkelerde de yavaşlama gözlendi. Bunun iş gücü, emek piyasası anlamında da yansımaları olumsuz oldu. Artan işsizlik oranları arttığı düzeylerde büyük oranda kaldı. Özellikle, ABD, avro bölgesinde ve İngiltere'de işsizlik kriz sonrası ulaştığı düzeylerden geriye çok fazla düşmedi. Ülkemizinde içinde bulunduğu gelişmekte olan ülkelerde ise işsizlik ve emek piyasası ile ilgili daha olumlu gelişmeler var. Krizden sonraki toparlanma bir anlamda iş gücü talebini de beraberinde getirdi. Bu ülkelerde işsizlik oranlarında düşüşler gözlendi.





Fakat yakın zamanda bir tedirginlik var, gelişmiş ülkelerden gelen veriler kendi otoriteleri tarafından 'hayal kırıklığı' olarak ifade ediliyor. Büyüme oranları beklenenden biraz daha zayıf geldi, ikinci çeyrekte böyle, üçüncü çeyrekte de böyle olması bekleniyor. İlave olarak kamu borcu problemleri tartışılmaya başlandı. Bu aslında oldukça önemli bir sorun. Bunun büyümeye ilave olumsuz etki yapma potansiyeli var. O yüzden bugünlerde yoğun çaba var. Herhangi bir ülkeyle ilgili (kamu borcunu öder mi ödeyemez mi?) soru işareti kaygılarını gidermek üzere, hem sistemin tamamında, hem de söz konusu ülkenin mali dengelerini tesis etmek açısından çabaya girdiklerini görüyoruz. Buradan da büyüme üzerine zayıflatıcı ilave bir etki gelebilir. Büyüme tahminleri aşağı gidiyor. Özellikle Avro Bölgesinde. Kamu borçları problemlerinin büyüme üzerinde olumsuz bir etkisi olması bekleniyor.''



Enflasyon görünümü olumlu



Ekonomiyi destekleyici durumda olduğumuzu düşünüyoruz. Borç verme faizimiz, bir hafta vadeli, repo ihale faizimiz 5,75. İkinci boyut, likidite politikası boyutu, burada da sıkılaştırıcı olduğumuzu düşünüyoruz. Bankaların serbest, Merkez Bankasında rezervi sıfıra yakın durumda, bu açıdan enflasyonist değil. Üçüncü olarak finansal sektör politikası var. Burada da BDDK'nın aldığı tedbirlerle son derece muhafazakar, risklere karşı olumlu tedbirler olarak baktığınızda, enflasyon açısında bize yardımcı olan durumdu. Üçünün net durumuna baktığımızda enflasyon açısından sıkılaştırıcı olduğunu görüyoruz. Enflasyon üzerinde kuvvetli bir enflasyonist baskı yok, bilakis nispi olarak Türkiye'nin enflasyon görünümü diğer ülkelere göre daha olumlu bile diyebiliriz.''



Havadaki uçak örneği



Başçı, ekonomiyi havadaki bir uçağın piste inişine benzetti ve verdiği örnekle özetleyerek, ''Türkiye'de yumuşak iniş gerçekleşti. Uçağın tekerlekleri yere değdi, piste hareket etmeye devam ediyoruz. Kemer ikaz ışıkları henüz sönmedi. Lütfen kemerlerinizi çözmeyiniz uçak henüz park etmedi. İşin zor kısmını geçtik, yumuşak iniş gerçekleşti, fırtına arkadan geliyor, fotoğraf böyle'' dedi.





Başçı, İstanbul Finans Zirvesi’nde dün (29 Eylül 2011) yaptığı konuşmasında alıntılarla dikkat çekmişti. Başçı, 2023 yılında bir finans merkezi olarak İstanbul vizyonuna ilişkin görüşlerini paylaştığı konuşmasında, Fransız şair Lamartine, Aşık Veysel ve Yeni Türkü’nün bir şarkısından alıntılar yapan Başçı, İstanbul’un da ‘en güzel’ finans merkezi olacağını söyledi. Başçı, “Türkiye’de bankacılık sisteminin neden güzel” olduğunu ise sözleri Cengiz Onural’a, bestesi Vangeliz Papazoğlu’na ait Yeni Türkü şarkısı ile yanıtladı.





Lamartine’in dizeleri





Fransız Şair Alphonse de Lamartine’in “Dünyada sadece bir şehre bakabilme şansı verilse, seçeceğim şehir İstanbul olurdu” sözüne atıfta bulunarak, “Finans açısından da İstanbul bugün böyle görünüyor, özellikle Avrupa’dan bakanlar için” dedi.



Şarkı sözleriyle anlattı





İçeriden nasıl gözüktüğünü ise Yeni Türkü’nün Yedikule adlı şarkısındaki “İstanbul güzel ama zabitleri pek yaman” sözleriyle anlatan Başçı, şöyle devam etti: “Türk bankacılık sektörü Avrupa’dan bakınca neden güzel gözüküyor? Çünkü zabitleri pek yaman. Gözetim ve denetim otoriteleri işini iyi yapıyor, standartları yüksek koyuyor.





Bendeki aşk olmasa





Konuşmasını Aşık Veysel’in, “Güzelliğin on para etmez bu bendeki aşk olmasa, eğlenecek yer bulamam gönlümdeki köşk olmasa” sözleriyle tamamlayan Başçı, İstanbul’un finans merkezi olmasına ilişkin de “İstanbul 2023’te dünyanın en karmaşık, en büyük ya da en gelişmiş finans merkezi olmasa da en güzel finans merkezi olabilir” dedi. Başçı, ‘güzel bir finans merkezi’ için derinlik, genişlik ve büyüklüğün önem taşıdığını vurguladı.