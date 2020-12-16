Merkez Bankası Başkanı Ağbal'ın açıklaması sonrası dolar ekside seyrediyor

Güne düşüşle başlayan dolar/TL Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın '2021 Yılında Para ve Kur Politikası' sunumu sırasında 7,774 seviyesine kadar çekildi.

Bu sabah 7,80'in altını gören dolar/TL , TCMB Başkanı Ağbal'ın açıklamaları esnasında 7,774 seviyesine kadar indi.

Ağbal, '2021 Yılında Para ve Kur Politikası' sunumunda, "fiyat istikrarı" vurgusu yaparken, "Enflasyonu düşürmekte kararlıyız. Enflasyona ilişkin yukarı yönlü riskler 2021 yılında para politikasının sıkı ve kararlı bir duruş sergilemesini zorunlu kılmaktadır. Hedeflerimize ulaşmak için şartların gerekli kılması halinde politika duruşumuzu daha da sıkılaştıracağız" dedi. TCMB'nin kurların yönünü belirleme amaçlı döviz alım ve satımı yapmayacağını belirten Ağbal, "Döviz arz ve talep gelişmelerini yakından takip edeceğiz. Aşırı dalgalanma halinde döviz piyasasına alış ve satış yönlü müdahale söz konusu olacak" açıklamasını yaptı.

Ağbal'ın açıklamasının ardından Türk Lirası dolar karşısında 7,7978, Euro karşısında 9,5241 seviyesinden işlem gördü.