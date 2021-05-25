Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş görevden alındı, yerine Semih Tümen atandı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş görevden alındı.

Özbaş'ın yerine Prof. Dr. Semih Tümen atandı.

Mar ayında da Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alınmış, yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu atanmıştı.

Kavcıoğlu ataması sonrası açıklamasında, "Politika faizini güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturmaya devam edeceğiz" demişti.

Dört başkan yardımcısından biri olan Murat Çetinkaya da görevden alınmış, yerine Mustafa Duman getirilmişti.

Resmi Gazete'de Özbaş'la ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararda "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan (Guvernör) Yardımcısı Oğuzhan Özbaş 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci maddesi gereğince görevden alınmış ve bu suretle boşalan Türkiye Cumhuriyet Merkes Bankası Başkan (Guvernör) Yardımcılığına, 1211 sayılı Kanunun 29'uncu maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Semih Tümen atanmıştır" denildi.

Prof. Dr. Semih Tümen kimdir?

Oğuzhan Özbaş'ın yerine atanan Semih Tümen, 2000 yılında ODTÜ İktidsat Bölümü'nden mezun oldu ve İngiltere'de London School of Economics'te Ekonometri ve Matematiksel İktisat alanında yüksek lisans yaptı. Tümen, 2012 yılında Chicago Ünivesitesi'nde İktisat alanında doktora derecesini tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda Yapısal Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürü, Araştırma ve Para Politikası Genel Müdür Yardımcısı, Ekonomist ve diğer unvanlarda 2002 yılından itibaren görev yapan Semih Tümen, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda çalıştığı dönemde ODTÜ, Bilkent Üniversitesi ve TOBB-ETÜ'de yarı zamanlı öğretim üyeliği de yaptı.

Mikroeokonometri, İşgücü İktisadı, Eğitim İktisadı ve Kalkınma İktisadı alanlarında lisans ve yüksek lisans düzeyinde dersler veren Tümen, 2016-2018 yılları arasında Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi (Gıda Komitesi) Genel Koordinatörlüğü ve Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) Başbakan Yardımcılığı Makamı'nı temsilen Kıdemli Danışman görevlerinde bulundu.

Semih Tümen, 2018 yılından itibaren TED Üniversitesi İktisat Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yapıyordu.