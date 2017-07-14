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Ekonomi

Merkez Bankası açıkladı: Cari açıkta yüzde 68 artış var

Cari açığın 2017 yılı sonunda 37 milyar dolara ulaşması bekleniyor

14 Temmuz 2017 12:22

Merkez Bankası’nın açıkladığı verilere göre mayıs ayında ödemeler dengesi 5.2 milyar dolar açık verdi. Bir önceki aya göre 2.1 milyar dolar artan cari açık, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 68 arttı. İlk beş ayda toplam 16.8 milyar dolar cari açık olduğu belirtilirken kaynağı belirsiz 4.6 milyar dolarlık para çıkışı olduğu iletildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, 2016 yılının mayıs ayında ödemeler dengesi 3.1 milyar dolar, geçen yılın tamamında ise 32.6 milyar dolar açık vermişti. Geçen yılın ilk beş ayında 14 milyar dolar olan cari açık, bu yılın ilk beş ayı sonunda ise toplam 16.8 milyar dolara ulaştı. Son 12 aylık cari işlemler açığı da 35.3 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Tahminleri aştı

Ekonomistler mayıs ayında cari açığın 4.9 milyar dolar çıkacağını tahmin ediyorlardı. Merkez Bankası’nın açıklamasında, “Söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 1.8 milyar dolar artarak 5.6 milyar dolara ve birincil gelir dengesi açığının 521 milyon dolar artarak 956 milyon dolara yükselmesi etkili olmuştur” denildi.

Ekonomistlerin tahminlerine göre cari açığın 2017 yılı sonunda 37 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Güncel OVP’ye göre cari açığın 2017 yılında GSYH’nin yüzde 4.2’sine denk gelecek şekilde 32 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Kaynağı belirsiz

Ödemeler dengesindeki bir diğer önemli kalem olan ve kaynağı belirsiz para giriş ve çıkışlarını ifade eden net hata noksandan mayıs ayında 1.7 milyar dolarlık giriş oldu. 2017 yılının ilk dört ayında her ay kaynağı belirsiz para çıkışı yaşanırken, mayıs ayında bu kalem artıya döndü. İlk beş ay itibarıyla ise net hata noksan kaleminden 4.6 milyar dolarlık para çıkışı oldu. 2016 yılının ilk beş ayında ise bu kalemden 3.1 milyar doalrlık kaynağı belirsiz para girişi olmuştu.

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